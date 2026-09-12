KTM-Held Pol Espargaro (9.): Was er veränderte, um schneller zu sein

Die MotoGP-Welt staunte am Freitagnachmittag auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli nicht schlecht. Pol Espagaro beendete die umkämpfte Session auf Platz 9, er fuhr seine schnelle Rundenzeit direkt hinter Pedro Acosta. Espargaro preschte somit direkt in das begehrte Q2 am Samstag – er büßte nur gut 0,5 Sekunden auf die Bestzeit von Misano-Platzhirsch Marco Bezzecchi (Aprilia) ein.

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Nach dem Jubel und der ersten Analyse wurden dem 35-Jährigen natürlich zahlreiche Fragen gestellt – die Presse staunte und wollte Antworten. Wie kann ein Testfahrer im Quali-Stress derart liefern? Immerhin hatten es Stammfahrer wie Enea Bastianini und Brad Binder mit ihren RC16 nicht in die Top-10 geschafft. Espargaro hatte aber sofort eingeräumt, dass er die Fahrweise von Pedro Acosta kopiert hatte.

Sitzposition auf der RC16 verändert

Doch hinter der Sensation steckt noch mehr, wie Espargaro schilderte: «Die Kategorie ändert sich Jahr für Jahr. Die Art, wie ich das Bike fuhr, funktioniert jetzt nicht mehr. Ich habe das in Aragon realisiert und zwischen Aragon und hier in Misano meine Abstandshalter am Tank geändert, um etwas weiter hinten auf dem Bike zu sitzen. Ich habe bisher nie irgendeine Änderung am Tank durchgeführt. Das ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich in diesem Bereich so etwas tue.»

Warum wurde dies getan? «Wir haben realisiert, dass es mit unserem Motorrad beim Bremsen hilft. Und es bringt auch Traktion. Früher fuhr ich immer mit brutal viel Druck auf dem Vorderrad. Man muss die Art zu Bremsen und wie man die Kurven und Linien ausfährt ändern. Und die beste Art, schnell zu fahren, ist immer noch, die besten Fahrer zu kopieren und das ist Pedro!»

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Noch ein Aspekt kommt laut Espargaro hinzu: «Von 2025 bis jetzt haben wir viel Downforce am Bike reduziert. Wir haben die Front-Flügel reduziert und diese ‘Dumbo-Flügel’ an der Schwinge entfernt. Wenn so viel Anpressdruck wegfällt, muss man auch den Fahrstil ändern. Das sind Dinge, die man aber erst beim Fahren realisiert. Schauen wir mal, ob ich es am Samstag auch weiter so zeigen kann.»