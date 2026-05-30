Pramac: Jack Miller und Toprak Razgatlioglu in Mugello ganz in Weiß

Nicht nur Ducati Lenovo und VR46 Racing haben sich für ihren Heim-GP in Mugello ein besonderes Design einfallen lassen. Auch das italienische Pramac-Team wird an diesem Wochenende mit einem speziellen Design antreten.

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Die Pramac-Farben für den Italien-GP hat das berühmte Design-Haus Pininfarina entworfen. Die Yamaha M1 und Lederkombis von Jack Miller und Toprak Razgatlioglu sind überwiegend in Weiß gehalten, wobei der Schriftzug von Sponsor «Prima» dominiert. Die Pramac-Bikes werden beim Grand Prix am Sonntag zwischen all der Farbenpracht der anderen Teams herausstechen.

Toprak Razgatlioglu Foto: Pramac Racing Toprak Razgatlioglu © Pramac Racing

Sportlich lief es für «Jackass» und Toprak beim Auftakt am Freitag nicht sehr gut. Im Zeittraining belegten die beiden die Ränge 16 und 20 – sie müssen somit am Samstag im Q1 ran.

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Übrigens wurde das Design nicht nur für die MotoGP-Abteilung von Pramac entworfen. So sind auch die Boscoscuro-Bikes der Moto2-Asse Izan Guevara und Alberto Ferrandez weiß und rot lackiert.

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