Pramac: Jack Miller und Toprak Razgatlioglu in Mugello ganz in Weiß
Pramac Racing wird beim Großen Preis von Italien mit einem speziellen Design antreten. Beigesteuert hat die Farben für die MotoGP- und Moto2-Bikes das italienische Design-Haus Pininfarina.
Nicht nur Ducati Lenovo und VR46 Racing haben sich für ihren Heim-GP in Mugello ein besonderes Design einfallen lassen. Auch das italienische Pramac-Team wird an diesem Wochenende mit einem speziellen Design antreten.
Die Pramac-Farben für den Italien-GP hat das berühmte Design-Haus Pininfarina entworfen. Die Yamaha M1 und Lederkombis von Jack Miller und Toprak Razgatlioglu sind überwiegend in Weiß gehalten, wobei der Schriftzug von Sponsor «Prima» dominiert. Die Pramac-Bikes werden beim Grand Prix am Sonntag zwischen all der Farbenpracht der anderen Teams herausstechen.
Sportlich lief es für «Jackass» und Toprak beim Auftakt am Freitag nicht sehr gut. Im Zeittraining belegten die beiden die Ränge 16 und 20 – sie müssen somit am Samstag im Q1 ran.
Übrigens wurde das Design nicht nur für die MotoGP-Abteilung von Pramac entworfen. So sind auch die Boscoscuro-Bikes der Moto2-Asse Izan Guevara und Alberto Ferrandez weiß und rot lackiert.
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