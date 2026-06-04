Pramac: Neue Bikes ohne Motor für Toprak Razgatlioglu und Jack Miller

Wenn sie nicht gerade auf ihren MotoGP-Bikes sitzen, halten sich viele Fahrer der Motorrad-WM mit Radfahren fit. Bestes Beispiel dafür ist Honda-Testfahrer Aleix Espargaro, der letztes Jahr sogar eine Karriere als Profiradrennfahrer startete.

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Auch die Pramac-Yamaha-Asse Jack Miller und Toprak Razgatlioglu trainieren gerne mit Rennrädern – Letzterer wohl mehr, um damit Kunststücke zu machen. Am 4. Juni gab Pramac im Vorfeld des Ungarn-GP einen neuen Radsportpartner bekannt. Die Marke 3T Bike aus Italien stattet das MotoGP-Team ab sofort mit schlanken und schnellen Fahrrädern aus – natürlich in den passenden Teamfarben.

Jack Miller Foto: Pramac Racing Jack Miller © Pramac Racing

Miller und Toprak bekamen zwei individuell lackierte Bikes überreicht, natürlich sind diese auch mit den jeweiligen Startnummern versehen. Auch das Management und die Mitarbeiter von Pramac bekommen Fahrräder zur Verfügung gestellt – Teamchef Paolo Campinoti bekommt ein E-Bike.

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Das Rennrad von Toprak Foto: Pramac Racing Das Rennrad von Toprak © Pramac Racing

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Thomas Kuttruf Weiterlesen

3T wurde 1961 in Turin als Tecno Tubo Torino gegründet und hat seinen Hauptsitz heute in Presezzo bei Bergamo. Das Unternehmen hat sich im Profi-Radsport einen Namen gemacht – Siege bei der Tour de France und dem Giro d’Italia inklusive.