MotoGP vor Formel-1-Debüt: Austin als Test für große Pläne?

Die Idee ist nicht neu, doch nun könnte sie erstmals sichtbar werden: Nach Informationen von Motorsport.com plant Liberty Media im Rahmen des Formel-1-Grand-Prix der USA in Austin Ende Oktober eine MotoGP-Demofahrt. Zwar wird es noch keine gemeinsame Rennveranstaltung geben, dennoch könnte der Showrun ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer engeren Verzahnung der beiden Premiumserien sein.

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Geplant ist, dass mehrere MotoGP-Prototypen während des Formel-1-Wochenendes Demonstrationsrunden auf dem Circuit of the Americas absolvieren. Stammfahrer werden dabei allerdings nicht zum Einsatz kommen, da am selben Wochenende der MotoGP-Grand-Prix von Australien auf Phillip Island stattfindet.

Stattdessen sollen ehemalige Fahrer oder Markenbotschafter die sogenannten Showbikes pilotieren – voll funktionsfähige MotoGP-Motorräder, die eigens für Promotion-Auftritte bereitgestellt werden.

Die ersten Schritte werden gemacht

Seit Liberty Media die MotoGP übernommen hat, wird im Fahrerlager immer wieder über eine engere Zusammenarbeit mit der Formel 1 spekuliert. Der mögliche Auftritt in Austin wäre die erste konkrete Umsetzung dieser Strategie und soll vor allem dabei helfen, die MotoGP einem neuen Publikum im wichtigen US-Markt näherzubringen.

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Langfristig reicht die Vision jedoch deutlich weiter. Schon seit Jahren wird darüber diskutiert, MotoGP und Formel 1 an ausgewählten Wochenenden auf derselben Rennstrecke antreten zu lassen. Bereits 2023 sprach Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta gegenüber SPEEDWEEK.com von der Idee , drei oder vier gemeinsame Großveranstaltungen pro Saison als eine Art «Grand Slam» in den Kalender zu integrieren.

Auch im MotoGP-Fahrerlager stößt diese Vorstellung auf große Zustimmung. KTM-Motorsportchef Pit Beirer machte bereits im September 2025 im Gespräch mit SPEEDWEEK.com deutlich , dass dieser Wunsch keineswegs neu ist. «So ein Megahighlight wäre schon mal cool», sagte Beirer. «Das haben wir uns schon früher aus dem Fahrerlager heraus gewünscht, dass zum Beispiel in Katar beide Serien fahren könnten, wo eh nicht so wahnsinnig viel los ist. Das wurde im Paddock auch schon diskutiert, es gibt von Liberty bislang aber keine offizielle Anfrage. Jetzt lassen wir die mal in Ruhe ihren Plan präsentieren, den sie vorhaben mit uns. Wir sind gespannt, was Liberty gemeinsam mit der Dorna für Ideen hat, den Sport zu vergrößern und zu verbessern. Wir sind bereit, mitzuziehen.»

Weshalb die Umsetzung so schwierig ist

Trotz der Euphorie sind die Herausforderungen erheblich. Weltweit gibt es nur wenige Rennstrecken, die sowohl infrastrukturell als auch sicherheitstechnisch für eine Doppelveranstaltung geeignet wären. Hinzu kommen unterschiedliche Anforderungen an Kerbs, Auslaufzonen und Boxenanlagen sowie die enormen Veranstaltungsgebühren beider Weltmeisterschaften.

Für Beirer wäre ein gemeinsames Rennwochenende dennoch ein Meilenstein für den Motorradsport. «Für mich wäre das ein persönliches Highlight», betonte der KTM-Rennchef. «Wir haben viele Freunde im Formel-1-Fahrerlager, leider mit unserem Kalender aber nie Zeit, auf die andere Seite rüberzuschauen. Ich fände das cool, wir wollen MotoGP auf den nächsten Level hieven. Wenn bei der MotoGP auch nur annähernd so eine Euphorie ausgelöst werden kann wie bei der Formel 1, dann müssen wir alle zusammenhelfen, damit das passiert.»

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Ob Austin tatsächlich zum Vorboten eines gemeinsamen Grand-Prix-Wochenendes wird, bleibt abzuwarten. Die geplante Demonstrationsfahrt wäre zunächst vor allem ein Symbol – könnte aber zugleich zeigen, welches Potenzial in einer engeren Verbindung der beiden größten Rennserien der Welt steckt.