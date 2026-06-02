Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Raul Fernandez (Aprilia): Trotz Sprint-Sieg weiter große Zukunftssorgen

Mugello-Sprint-Sieger Raul Fernandez steht ausgerechnet in seiner bisher besten Zeit in der MotoGP-WM bei den Kontroversen im Trackhouse-Team zwischen den Fronten. Noch ist wo «RF25» 2027 fahren wird.

MotoGP

Trackhouse-Pilot Fernandez: Teil des großen Aprilia-Erfolgs
Trackhouse-Pilot Fernandez: Teil des großen Aprilia-Erfolgs
Foto: Aprilia Racing
Trackhouse-Pilot Fernandez: Teil des großen Aprilia-Erfolgs
© Aprilia Racing

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die MotoGP-WM erlebte in Mugello ein Tollhaus der Gefühle und eine so nicht zu erwartende Situation. Ausgerechnet zu den 100-Jahr-Feierlichkeiten von Ducati stahl Konkurrent Aprilia dem Platzhirsch in der Toskana die Show. Einer, der mitverantwortlich war – Trackhouse-Fahrer Raul Fernandez, der im Sprint am Samstag vor Jorge Martin für den ersten Aprilia-Doppelsieg des Mugello-Events sorgte. Ex-Champion Jorge Martin hatte die Medium-Reifen-Entscheidung von der Fernandez-Crew kopiert.

Werbung

Werbung

Hinter den Kulissen brodelt es aber. Teamchef Davide Brivio wird die US-Einheit Ende 2026 verlassen – deswegen hält sich die Begeisterung über den Italiener sowohl bei Aprilia als auch bei Trackhouse eher in Grenzen – trotz der Erfolge der Gegenwart. Vor den Mugello-Rennen gab es ein Meeting mit den Aprilia-Vertretern Fernandez und Jorge Martin, den «RF25» ja in Barcelona vom Motorrad geholt hatte. Dabei wurden einige Dinge geklärt. Fernandez wurde klarer Wein eingeschenkt, wie er sich künftig in engen Fights mit Markenkollegen verhalten soll. Der Fall ist nun abgehakt.

Der junge Spanier wirkte am Samstag bei den Interviews in Mugello dennoch keineswegs überschäumend – seine Stimmung war eher gedämpft –, wenn auch große Dankbarkeit gegenüber seiner Crew herauszuhören war. «Ich glaube, es war der schönste und gleichzeitig der schwierigste Moment meines Rennfahrerlebens. In den letzten Wochen, mit all dem, was man liest und sieht, ist es letztendlich schwer zu verkraften. Man sieht ja, dass die Situation nicht einfach ist. Ich habe nach dem Sprint-Sieg am Samstag die gesamte letzte Runde nach der Zielflagge geweint.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Mugello-Sprint: Raul Fernandez führte das MotoGP-Feld an
Mugello-Sprint: Raul Fernandez führte das MotoGP-Feld an
Foto: Gold and Goose
Mugello-Sprint: Raul Fernandez führte das MotoGP-Feld an
© Gold and Goose

Werbung

Werbung

Nach seiner Sprint-Mega-Leistung im Vorgarten von Ducati überraschte Raul dann auch noch mit einigen vielsagenden Statements gegenüber der spanischen Presse. Das Ganze klang auch nach Abschied: «Ich weiß, dass ich bis Jahresende für Trackhouse fahren werde. Wichtig ist, dass wir Spaß haben und kämpfen. Ich habe meine Familie und bin nach dem Samstag von Mugello mit mir im Reinen.» Auch Joan Mir sagte am Sonntagnachmittag, dass er verstehe, wenn Fernandez um sein Leben fahre, da es für ihn um einen neuen Deal gehe.

Am Sonntag ruderte ausgerechnet Davide Brivio zurück und deutete in einem Interview an, dass die MotoGP-Karriere von Raul Fernandez angesichts der gezeigten Leistungen durchaus weitergehen könnte – jedenfalls sei noch nichts entschieden. Fakt ist: Trackhouse Racing von US-Eigner Justin Marks erlebt ein bisher nie gesehenes Hoch – belegt dank Fernandez und Ai Ogura aktuell in der Team-Wertung Platz 2. Ziel muss es sein, maximal lange im sportlichen Hoch zu bleiben – ob mit oder ohne Fernandez, bleibt derweil offen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. Startaufstellung

  6. 2. Qualifying

  7. 1. Qualifying

  8. 2. Freies Training

  9. Freies Training

  10. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

40:57,347

1:45,678

31

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,559

1:45,856

29

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

23

+5,098

1:45,470

19

04

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+5,132

1:46,021

15

05

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+5,453

1:46,197

18

06

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+7,467

1:45,563

11

07

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

+10,762

1:46,122

14

08

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+14,644

1:45,961

12

09

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

23

+13,380

1:46,126

19

10

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

23

+21,366

1:46,488

6

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  5. TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM