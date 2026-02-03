Sepang, Tag 1: Marc Marquez ist zurück! Quartararo mit Highspeed-Crash

Von Gemütlichkeit konnte keine Rede sein: Um 10.00 Uhr startete Yamaha-Pilot Alex Rins als erster Pilot bei Temperaturen jenseits von 30 Grad in den dreitägigen Sepang-Test, gefolgt von Brad Binder und Pedro Acosta (KTM) und VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio. Nur zwei Minuten später hatten sich der frisch mit Aprilia vermählte Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia mit der Werks-Ducati auf den Weg gemacht.

Werbung

Werbung

Zehn Minuten später waren bereits ein Dutzend Piloten auf dem Kurs unterwegs, mit Diogo Moreira, der bereits drei Tage Trainingsvorsprung hat, an der Spitze bei den Rundenzeiten, direkt dahinter – Marco Bezzecchi, der sich nicht lange bitten ließ und in Runde 5 mit einer 1:58er-Runde aufzeigte.

Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi setzte die erste Richtmarke Foto: Gold and Goose Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi setzte die erste Richtmarke © Gold and Goose

Und Marc Márquez? Der Weltmeister ließ die erste Stunde des Tests verstreichen und machte sich dann erstmals mit der GP26 auf die Piste. Vier Monate sind seit dem Crash des Spaniers beim Sprint von Mandalika vergangen. Von Rost keine Spur: Aus welchem Holz Márquez geschnitzt ist, zeigt seine 1:59er-Runde nach sieben Umläufen.

Werbung

Werbung

Das nächste Ausrufezeichen kam in Orange. KTM-Youngster Pedro Acosta ging nach 90 Minuten erstmals mit der neuen Spezifikation auf den Kurs und drückte die Bestzeit schnell auf eine 1:58,313 min.

Es waren keine zwei Stunden vergangen, da wurde erstmals die Marke von 1:57 min erreicht. Marco Bezzecchi, der zu diesem Zeitpunkt eine GP-Distanz abgespult hatte, führte das Feld der 22 Piloten damit an.

Fabio Quartararo blieb unverletzt

Bemerkenswert: Yamaha startete in den ersten Vormittag mit sechs Fahrern. Neben den vier Stammfahrern sind auch Andrea Dovizioso und Augusto Fernandez aktiv, um weitere V4-Erfahrungen zu dokumentieren. Kurz vor der Halbzeit des ersten Tags ist Jack Miller mit einer 1:58,2 min am eiligsten unterwegs. Nicht weit kam Fabio Quartararo. Nach 55 Minuten stieg der Franzose in der sehr schnellen Kurve 5 ab. Quartararo wirkte angeschlagen, doch Teammanager Meregalli gab kurze Zeit später Entwarnung: «Fabio ist unverletzt.«

Crash: Nach einer Stunde flog Fabio Quartararo ab Foto: Ronny Leki Crash: Nach einer Stunde flog Fabio Quartararo ab © Ronny Leki

Werbung

Werbung

Gresini-Ducati mit Alex Marquez an der Spitze

Dann kam – «AM73». Vizeweltmeister Alex Márquez brauchte 22 Runden, um um 12.20 Uhr Ortszeit an die Spitze der Meute zu gehen. Mit einer Zeit von 1:57,487 min kam der Gresini-Pilot mit der GP26 bereits bis auf vier Zehntel an die Shakedown-Bestzeit von Aleix Espargaro heran.

Schnellster nach drei Stunden: Vize-Champ Alex Marquez (Ducati) Foto: Gold and Goose Schnellster nach drei Stunden: Vize-Champ Alex Marquez (Ducati) © Gold and Goose

Von seiner Erfahrung profitiert Aprilia-Tester Savadori, der weitere 23 Runden absolvierte und dabei sogar erst einmal noch schneller unterwegs ist als Asse mit Namen Bagnaia, Vinales und Bastianini.

Dass heute die Aufgaben mit der 2026er-Maschine erledigt wurden, belegen auch die Stammfahrer. Joan Mir zählte bislang zu den fleißigsten Piloten. In der Mittaghitze kam der Mallorquiner vor Johann Zarco auf die sechste Zeit. Noch flotter ließ es Luca Marini. 1:57,845 min – Rang 2 auf dem Zeitmonitor für Marini, der bekanntermaßen nur sehr wenige Runden braucht, um auf Tempo zu kommen.

Werbung

Werbung

Pedro Acosta hat den Testbetrieb mit der KTM früh aufgenommen Foto: Gold and Goose Pedro Acosta hat den Testbetrieb mit der KTM früh aufgenommen © Gold and Goose

Das Fazit zur Halbzeit des ersten Kräftemessens lässt Spannung aufkommen und zeigt einmal mehr die Leistungsdichte in der MotoGP. Ducati (A. Marquez) vor Honda (Marini), Aprilia (Bezzecchi), Miller (Yamaha) und Acosta (KTM). Bester Rookie nach den ersten drei Stunden ist Diogo Moreira. Toprak Razgatlıoglu verliert auf der Yamaha als 14. 1,4 sec.