Weitere Informationen zum Test des Ferrari 499P für 2027
Ferrari war diese Woche auf der Strecke in Monza unterwegs, um einen weiterentwickelten 499P für die FIA-WEC-Saison 2027 zu testen. Dabei ging es auch um die Evaluierung der Aerodynamik.
Die Sportwagen-WM (FIA WEC) befindet sich mitten in der Saison 2026, doch viele Blicke gehen auch schon auf 2027. Dann will Ferrari eine Weiterentwicklung des erfolgreichen 499P an den Start bringen, der über sogenannten «Joker»-Updates verfügt. Jedem WEC-Hypercar stehen aktuell fünf Joker zur Verfügung, um Performance relevante Themen am Auto angehen zu können. In Le Mans bestätigte Ferrari, dass bislang erst einer dieser Joker verbraucht wurde. Entsprechend groß ist der Spielraum, um für 2027 ein großes Update am 499P bringen zu können.
Diese Woche war
Um vergleichen zu können, hatte Ferrari gleichzeitig auch die 2026er Version des 499P in Monza zugegen, die praktischerweise gleich auch noch ein Testprogramm zur Vorbereitung auf die 6 Stunden von Monza absolvierte.
In Bezug auf die Fahrer ist nun auch klar, wer im Testträger saß. Antonio Fuoco, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi und Miguel Molina pilotieren am ersten von zwei Testtagen den 2027er Testträger. Am zweiten Tag waren dann nur noch Giovinazzi, Pier Guidi und Molina am Steuer.
«Die Tests in Monza verliefen positiv und ermöglichten es uns, das geplante Programm vollständig abzuarbeiten», meinte Antonello Coletta (Global Head of Endurance and Corse Clienti). «Die beiden Tage waren äußerst wertvoll, um die Funktionsweise aller neuen, getesteten Elemente zu überprüfen und erste Erkenntnisse über die vielversprechendsten Lösungsansätze zu gewinnen – mit dem Ziel, die Lösungen für die kommende Saison so bald wie möglich zu finalisieren.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach