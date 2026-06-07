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Toprak Razgatlioglu (Yamaha): Viele Probleme, aber bestes MotoGP-Finish

Als Elfter im Sonntagsrennen fuhr MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu auf dem Balaton Circuit sein bisher bestes Ergebnis ein. Der Pramac-Yamaha-Pilot witterte aber die Chance für ein besseres Finish.

Kay Hettich

Von

MotoGP

Toprak Razgatlioglu fuhr die achtschnellste Rennrunde
Toprak Razgatlioglu fuhr die achtschnellste Rennrunde
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu fuhr die achtschnellste Rennrunde
© Gold & Goose

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Nur 18. der Startaufstellung, 13. im Sprint und Elfter im langen Rennen – ein wenig mehr hatte sich Toprak Razgatlioglu auf dem Balaton Park Circuit insgeheim sicher erhofft. Denn beim Debüt der ungarischen Rennstrecke in der Superbike-WM 2025 holte der 29-Jährige drei Siege.

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Immerhin: Im kurzen Rennen war der dreifache Superbike-Weltmeister bester Yamaha-Pilot. In 1:39,103 min fuhr der Türke auch die schnellste Rennrunde aller Yamaha-Asse und die achtschnellste Rennrunde insgesamt. Außerdem war es sein bisher bestes Finish in der MotoGP.

«Insgesamt war das mein bisher bestes Wochenende in der MotoGP. Der elfte Platz ist ein positives Ergebnis. Noch wichtiger ist aber, dass ich das Gefühl hatte, die Pace für die Top-10 zu haben», grummelte der Pramac-Pilot. «Jack konnte nach dem Crash zu Beginn für eine ganze Weile alleine seine Pace fahren, während ich fast die ganze Zeit in einer Gruppe mit anderen Fahrern fuhr. Das Problem ist, dass es mir immer noch sehr schwerfällt, sie zu überholen, wenn ich sie eingeholt habe, weil wir auf den Geraden einfach zu viel verlieren. In den Kurven kann ich zwar mithalten, aber das Überholen ist eine andere Geschichte.»

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Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
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Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
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Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Brad Binder
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Diogo Moreira
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Pecco Bagnaia
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Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
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Enea Bastianini
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Iker Lecuona
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Ai Ogura
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
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Sieger Marc Márquez und Team
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

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Während des Rennens über 26 Runden hatte Razgatlioglu zudem ein Problem mit der Motorbremse. Die Änderung der Einstellung brachte nur bedingt eine Verbesserung.

«Ich hatte ein zu starkes Verzögern des Hinterrads», erklärte der Yamaha-Pilot. «Das hat in einigen Bereichen geholfen, aber in anderen habe ich etwas von dem Gefühl verloren, das ich beim Kurveneingang brauchte, insbesondere in Kurve 5, wo mir ein paar Fehler unterlaufen sind. Trotzdem war das Tempo bis zum Ende des Rennens stark, und das Gefühl für das Motorrad verbessert sich weiter.»

Razgatlioglu zog insgesamt ein versöhnliches Fazit: «Wir haben an diesem Wochenende einen weiteren Schritt nach vorn gemacht, und das gibt mir Zuversicht, dass wir in den kommenden Rennen weiter auf die vor uns liegenden Fahrer aufschließen können.»

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Zeit

Bestzeit

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01

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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93

26

42:55,325

1:38,313

37

02

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+1,343

1:38,419

29

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

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Ducati Lenovo Team

63

26

+11,632

1:38,862

17

04

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

+15,539

1:38,614

13

05

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

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Honda HRC Castrol

10

26

+18,669

1:38,992

11

06

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

26

+21,794

1:39,275

13

07

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

26

+22,815

1:39,261

9

08

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

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Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

26

+23,283

1:39,377

8

09

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+24,491

1:38,990

9

10

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Brad Binder

Brad Binder

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26

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