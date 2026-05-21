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Valentino Rossi zu Diggia: «Bist du sicher, dass du uns verlassen willst?»

VR46-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio erzielte in Barcelona vor den Augen von Valentino Rossi seinen zweiten MotoGP-Sieg. Danach kam es in der Box des Teams aus Tavullia zu einem emotionalen Moment.

MotoGP

Valentino Rossi und Fabio Di Giannantonio
Valentino Rossi und Fabio Di Giannantonio
Foto: motogp.com
Valentino Rossi und Fabio Di Giannantonio
© motogp.com

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Beim Großen Preis von Katalonien holte Fabio Di Giannantonio seinen zweiten MotoGP-Sieg. Zugleich war es sein erster Sieg mit VR46 Racing. Das erste Mal stand der Italiener im Katar-GP 2023 ganz oben auf dem Podest – damals fuhr er das zweite Jahr für Gresini. Mit dem Sieg im Wüstenstaat und guten Ergebnissen im Saisonfinish stellte «Diggia» vor drei Jahren im letzten Moment sicher, dass er auch 2024 in der Königsklasse an den Start gehen darf – er kam bei VR46 unter.

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Der Sieg in Barcelona war für Di Giannantonio und die VR46-Truppe das bisherige Saisonhighlight. Dass Boss Valentino Rossi beim Catalunya-GP dabei war, machte den Triumph noch schöner. Das Team feierte danach ausgelassen in der Box und der Champagner spritzte zu italienischer Popmusik. Auch «Vale» ließ sich die Party nicht entgehen. In einem Moment umarmte der neunfache Weltmeister seinen Fahrer und sagte zu ihm: «Bist du sicher, dass du uns verlassen willst?»

Stärkster Ducati-Pilot

Di Giannantonio zeigte bei den ersten sechs Saisonevents der MotoGP-Saison 2026 starke Leistungen – er ist in der WM-Tabelle der erste Verfolger des Aprilia-Duos Marco Bezzecchi und Jorge Martin. Zudem ist er bester Ducati-Pilot. Aufgrund seiner derzeitigen Verfassung wird der Römer von vielen Teams umworben – er hat mehrere Angebote für 2027 auf dem Tisch, auch von VR46. Derzeit sieht alles danach aus, dass der 27-Jährige nächstes Jahr im Werksteam von KTM unterkommen wird. Somit wäre die Zusammenarbeit mit dem Team von Rossi am Ende dieser Saison nach drei Jahren beendet.

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Eine offizielle Bestätigung für den KTM-Deal gibt es noch nicht. Di Giannantonio ließ jedoch in den letzten Wochen mehrmals durchblicken, dass ein Werksvertrag für nächstes Jahr unverhandelbar sei – alles andere wäre ein Rückschritt. Bei KTM würde er das erste Mal in seiner MotoGP-Karriere für ein Werksteam fahren.

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Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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49

12

20:06,243

1:39,736

32

02

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

12

+1,466

1:39,945

20

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

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Ducati Lenovo Team

63

12

+4,320

1:39,885

20

04

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

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Aprilia Racing

72

12

+4,679

1:40,097

14

05

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

12

+4,876

1:40,176

11

06

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

12

+4,971

1:40,108

10

07

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

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Red Bull KTM Factory Racing

33

12

+5,137

1:39,846

9

08

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

12

+5,377

1:39,936

10

09

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

12

+6,839

1:40,132

7

10

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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21

12

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