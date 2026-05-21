Valentino Rossi zu Diggia: «Bist du sicher, dass du uns verlassen willst?»

Beim Großen Preis von Katalonien holte Fabio Di Giannantonio seinen zweiten MotoGP-Sieg. Zugleich war es sein erster Sieg mit VR46 Racing. Das erste Mal stand der Italiener im Katar-GP 2023 ganz oben auf dem Podest – damals fuhr er das zweite Jahr für Gresini. Mit dem Sieg im Wüstenstaat und guten Ergebnissen im Saisonfinish stellte «Diggia» vor drei Jahren im letzten Moment sicher, dass er auch 2024 in der Königsklasse an den Start gehen darf – er kam bei VR46 unter.

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Der Sieg in Barcelona war für Di Giannantonio und die VR46-Truppe das bisherige Saisonhighlight. Dass Boss Valentino Rossi beim Catalunya-GP dabei war, machte den Triumph noch schöner. Das Team feierte danach ausgelassen in der Box und der Champagner spritzte zu italienischer Popmusik. Auch «Vale» ließ sich die Party nicht entgehen. In einem Moment umarmte der neunfache Weltmeister seinen Fahrer und sagte zu ihm: «Bist du sicher, dass du uns verlassen willst?»

Stärkster Ducati-Pilot

Di Giannantonio zeigte bei den ersten sechs Saisonevents der MotoGP-Saison 2026 starke Leistungen – er ist in der WM-Tabelle der erste Verfolger des Aprilia-Duos Marco Bezzecchi und Jorge Martin. Zudem ist er bester Ducati-Pilot. Aufgrund seiner derzeitigen Verfassung wird der Römer von vielen Teams umworben – er hat mehrere Angebote für 2027 auf dem Tisch, auch von VR46. Derzeit sieht alles danach aus, dass der 27-Jährige nächstes Jahr im Werksteam von KTM unterkommen wird. Somit wäre die Zusammenarbeit mit dem Team von Rossi am Ende dieser Saison nach drei Jahren beendet.

Eine offizielle Bestätigung für den KTM-Deal gibt es noch nicht. Di Giannantonio ließ jedoch in den letzten Wochen mehrmals durchblicken, dass ein Werksvertrag für nächstes Jahr unverhandelbar sei – alles andere wäre ein Rückschritt. Bei KTM würde er das erste Mal in seiner MotoGP-Karriere für ein Werksteam fahren.

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