Training mit Rossi: VR46-Asse stimmten sich in Misano auf Mugello ein

Am kommenden Wochenende findet der Große Preis von Italien statt. Insbesondere für die italienischen Fahrer ist der Grand Prix auf der legendären Rennstrecke in Mugello jedes Jahr ein Highlight.

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Bevor das Spektakel auf dem Mugello Circuit losgeht, haben sich die Fahrer der VR46 Akademie am vergangenen Wochenende in Misano auf ihren Heim-GP eingestimmt. WM-Leader Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia, Luca Marini und Franco Morbidelli drehten auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli auf Superbikes ihre Runden. Mit dabei war auch VR46-Boss Valentino Rossi, der seinen Spaß mit seiner Yamaha R1 hatte. Auch Moto2-Ass Celestino Vietti, der zuletzt starke Leistungen zeigte, und Andrea Migno ließen sich die gemeinsame Trainingseinheit nicht entgehen.

Marco Bezzecchi mit seiner Aprilia RSV4 Foto: VR46 Akademie Marco Bezzecchi mit seiner Aprilia RSV4 © VR46 Akademie

Bagnaia: Schnelle Runde mit der Ducati Panigale V4 S

Natürlich waren beim Renntraining auch die gefahrenen Rundenzeiten von Bedeutung. Pecco Bagnaia postete stolz auf Instagram seine schnellste Zeit – mit seiner Ducati Panigale V4S fuhr er eine 1:34,70 min. Zum Vergleich: Diese Zeit liegt knapp 3,5 Sekunden hinter der besten Rennrunde der MotoGP beim letztjährigen Großen Preis von San Marino, die sein Teamkollege Marc Marquez gefahren ist.

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Der MotoGP-Rundenrekord in Misano wird von Bagnaia gehalten. 2024 fuhr der Ducati-Lenovo-Pilot im Qualifying eine 1:30,031 min. Der Rundenrekord in der Superbike-WM liegt bei 1:32,687 min, aufgestellt von Toprak Razgatlioglu (BMW) im Jahr 2024.