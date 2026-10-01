Marokko, Etappe 2: KTM-Star Sanders dreht auf – ZX Moto schlägt zurück
Auf der zweiten Etappe der Rallye du Maroc holte sich Red Bull KTM-Ass Daniel Sanders mit dem Tagessieg auch die Gesamtführung. Skyler Howes rückte ZX Moto nach dem Pech am Vortag ins rechte Licht.
Die zweite Etappe der Rallye du Maroc 2026 führte über eine anspruchsvolle Strecke mit einer zweigeteilten Verbindung von 123 Kilometern und einer 300 Kilometer langen Sonderprüfung. Start und Ziel war Zagora. Auf die Teilnehmer warteten unter anderem Dünen, steinige Passagen, Flussbetten und technisch anspruchsvolle Abschnitte.
Als Sieger der ersten Etappe eröffnete Honda-Pilot Ricky Brabec den Renntag. Nach rund 90 Kilometern schloss der als Zweiter gestartete Daniel Sanders (KTM) zu ihm auf. Der Australier war drei Minuten später gestartet und hatte dementsprechend Zeit auf den US-Amerikaner aufgeholt. Beide Fahrer absolvierten anschließend einen Großteil der Sonderprüfung gemeinsam. Sanders gewann die Etappe in einer Zeit von 3:35:14 Stunden. Brabec kam mit einem Rückstand von 3:04 Minuten ins Ziel. Dritter wurde KTM-Junior Edgar Canet. Berücksichtigt wurden dabei Zeitgutschriften für das Öffnen der Strecke.
In der Gesamtwertung führt Sanders nach zwei Etappen mit einer Gesamtzeit von 6:26:32 Stunden. Brabec liegt 2:54 Minuten zurück. Edgar Canet belegt derzeit Rang drei mit einem Rückstand von 4:07 Minuten.
Auf Platz 6 brachte Rally2-Ass Michael Docherty mit 6:30 min Rückstand die beste Hero ins Ziel. Der Südafrikaner ist in Marokko Aushängeschild des deutsch-indischen Teams, nachdem Ross Branch wegen einer Trainingsverletzung fehlt.
Als Siebter – in der GP-Wertung Platz 5 –beeindruckte Skyler Howes von Rallye-Neuling ZX Moto. Am Montag hatte der Texaner beim Tankstopp zu wenig Benzin erhalten und rollte 10 km vor dem Ziel aus. Durch den Zeitverlust spielt Howes in der Gesamtwertung keine Rolle mehr.
Kove – der zweite chinesische Hersteller – startet bei der Marokko-Rallye nur in der Rallye2-Kategorie und wurde mit Neels Theric Elfter.
Der Österreicher Tobias Ebster, der ZX Moto in der Rallye2-Wertung vertritt, wurde mit 26 min Rückstand 23.
Rally GP – Ergebnis Etappe 2
1. Daniel Sanders (AUS) – Red Bull KTM Rally Factory Team – 3:35:14
2. Ricky Brabec (USA) – Monster Energy Honda HRC – +3:04
3. Edgar Canet (ESP) – Red Bull KTM Rally Factory Team – +3:34
4. Luciano Benavides (ARG) – Red Bull KTM Rally Factory Team – +6:24
5. Skyler Howes (USA) – ZXMOTO Joyride Factory Rally Team – +10:34
6. Adrien Van Beveren (FRA) – Monster Energy Honda HRC – +11:44
7. Tosha Schareina (ESP) – Monster Energy Honda HRC – +16:24
8. Lorenzo Santolino (ESP) – Sherco TVS Rally Factory – +23:01
9. José Ignacio Cornejo Florimo (CHI) – Hero Motorsports Team Rally – +23:51
Rally GP – Gesamtwertung nach Etappe 2
1. Daniel Sanders (AUS) – Red Bull KTM Rally Factory Team – 6:26:32
2. Ricky Brabec (USA) – Monster Energy Honda HRC – +2:54
3. Edgar Canet (ESP) – Red Bull KTM Rally Factory Team – +4:07
4. Luciano Benavides (ARG) – Red Bull KTM Rally Factory Team – +8:19
5. Adrien Van Beveren (FRA) – Monster Energy Honda HRC – +16:52
6. Tosha Schareina (ESP) – Monster Energy Honda HRC – +23:41
7. José Ignacio Cornejo Florimo (CHI) – Hero Motorsports Team Rally – +31:06
8. Lorenzo Santolino (ESP) – Sherco TVS Rally Factory – +36:53
9. Skyler Howes (USA) – ZXMOTO Joyride Factory Rally Team – +1:36:28
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