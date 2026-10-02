Marokko, Etappe 3: KTM-Tagessieg – Sanders und Brabec mit Problemen
Die dritte Etappe der Rallye du Maroc 2026 sorgte für einen Umbruch. Auf dem Tagespodium schafften es erstmals drei verschiedene Fabrikate, aber Daniel Sanders und Ricky Brabec waren nicht dabei.
Die dritte Etappe führte die Teilnehmer durch unterschiedliche Landschaften rund um Zagora, darunter die Täler der Region sowie die Dünen von Merzouga und Snegui. Die hohen Temperaturen und die technisch anspruchsvollen Streckenabschnitte stellten die Fahrer erneut vor erhebliche körperliche und fahrerische Herausforderungen.
Start und Ziel war erneut das Biwak in Zagora. Nach der Wertungsprüfung von 360 Kilometern und einer Verbindungsstrecke von weiteren 231 Kilometern wurde der Gesamtstand auf den Kopf gestellt.
Den Etappensieg sicherte sich Red Bull KTM-Pilot Luciano Benavides, der nach 3:55:36 Stunden das Ziel erreichte. Der Argentinier setzte sich mit einem Vorsprung von 1:58 Minuten gegen Honda-Ass Tosha Schareina (Honda) durch. Auf Platz 3 folgte Hero-Pilot Nacho Cornejo mit 2:01 Minuten Rückstand – zum ersten Mal standen drei verschiedene Fabrikate auf dem Tagespodium!
Daniel Sanders (KTM) und Ricky Brabec (Honda) mussten als Etappen-Eröffner Federn lassen. Brabec verlor trotz Zeitgutschrift 6:48 min auf den Tagessieger, bei Sanders waren es 8:24 min. So schlug die Stunde von KTM-Youngster Edgar Canet, den es mit 2:47 min Rückstand in die Gesamtführung spülte. Mit Luciano Benavides und Sanders verfügt KTM sogar über eine Dreifachführung. Erst als Vierter folgt Brabec. Die Top-4 liegen innerhalb 2:48 min – entschieden ist bei noch zwei ausstehenden Renntagen also nichts.
Erstaunlich: Martim Ventura vom Rally2-Team der Honda Racing Corporation wurde auf Etappe 3 Fünfter und damit bester Honda-Pilot!
Weitere Platzierungen am Donnerstag: Skyler Howes (10./ZX Moto), Neels Theric (11./Kove) und Lorenzo Santolino (15./Sherco). Tobias Ebster (Rally2) mit der zweiten ZX Moto büßte fast 30 min ein.
Ergebnis Etappe 3
1. Luciano Benavides (ARG) – KTM – GP – 3:55:36 (hh:mm:ss)
2. Tosha Schareina (ESP) – Honda – GP – +01:58 (mm:ss)
3. Ignacio Cornejo (CHI) – Hero – GP – +02:01
4. Edgar Canet (ESP) – KTM – GP – +02:47
5. Martim Ventura (POR) – Honda – R2 – +05:22
6. Ricky Brabec (USA) – Honda – GP – +06:48
7. Adrien Van Beveren (FRA) – Honda – GP – +07:45
8. Daniel Sanders (AUS) – KTM – GP – +08:24
9. Preston Campbell (USA) – Honda – R2 – +12:42
10. Skyler Howes (USA) – ZXMOTO – GP – +16:49
11. Neels Theric (FRA) – Kove – R2 – +19:40
12. Michael Docherty (RSA) – Hero – R2 – +20:22
13. Bruno Bozzo (ESP) – KTM – R2 – +21:12
14. Toni Mulec (SLO) – KTM – R2 – +21:49
15. Lorenzo Santolino (ESP) – Sherco – GP – +22:09
16. Ruy Barbosa (CHI) – Honda – R2 – +23:00
17. Paolo Lucci (ITA) – KTM – R2 – +25:16
18. Tobias Ebster (AUT) – ZXMOTO – R2 – +29:49
19. Alfredo Pellicer (ESP) – KTM – R2 – +30:42
20. Lars van Berkel (NED) – KTM – R2 – +31:02
RallyGP-Wertung nach Etappe 3
1. Edgar Canet (SPA) – Red Bull KTM Rally Factory Team – 10:29:02
2. Luciano Benavides (ARG) – Red Bull KTM Rally Factory Team – +1:25
3. Daniel Sanders (AUS) – Red Bull KTM Rally Factory Team – +1:30
4. Ricky Brabec (USA) – Monster Energy Honda HRC – +2:48
5. Adrien Van Beveren (FRA) – Monster Energy Honda HRC – +16:52
6. Tosha Schareina (SPA) – Monster Energy Honda HRC – +18:45
7. José Ignacio Cornejo Florimo (CHI) – Hero Motorsports Team Rally – +26:13
8. Lorenzo Santolino (SPA) – Sherco TVS Rally Factory – +52:08
9. Skyler Howes (USA) – ZXMOTO Joyride Factory Rally Team – +1:46:23
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