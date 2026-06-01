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Als wäre er nie weg gewesen: Michael vd Mark (BMW) überzeugte in Aragón

Nach Most kam Michael van der Mark auch bei der Superbike-WM in Aragón als Ersatz für den verletzten BMW-Star Miguel Oliveira zum Einsatz. Der Niederländer holte mehr Punkte als vor einem Jahr.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Es war von BMW eine weise Entscheidung, Michael van der Mark nach der Saison 2025 als Testfahrer im Superbike-Projekt zu behalten und ihm parallel den Start in der Endurance-WM zu ermöglichen – so bleibt der schnelle Niederländer im Race-Modus. Durch die schwere Verletzung von Stammfahrer Miguel Oliveira (Sturz im Superpole-Race auf dem Balaton Circuit) griff das ROKiT-Werksteam bereits in Most beim fünften Saisonmeeting auf die Fähigkeiten des 33-Jährigen zurück.

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Willkommen in Aragón
Willkommen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Tommy Bridewell
Tommy Bridewell
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes und Tommy Bridewell
Alex Lowes und Tommy Bridewell
Foto: Gold & Goose
Mackenzie und Van der Mark
Mackenzie und Van der Mark
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Sam Lowes, Alberto Surra
Iker Lecuona, Sam Lowes, Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Bassani und Gerloff
Bassani und Gerloff
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Bridewell und Baldassarri
Bridewell und Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona und Sam Lowes
Iker Lecuona und Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega siegt in Aragón
Nicolò Bulega siegt in Aragón
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Bulega, Lecuona und Team
Bulega, Lecuona und Team
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Aragón
© Gold & Goose

Nach den Plätzen 14, 10 und 13 in Tschechien steigerte sich van der Mark am vergangenen Wochenende im MotorLand Aragon auf die Positionen 11, 11 und 10. Besonders erwähnenswert: In der Superpole fuhr der BMW-Pilot die siebtbeste Rundenzeit!

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Im Artikel erwähnt

«Ich denke, dass wir eine positive Bilanz ziehen können. Am Freitag hatten wir zunächst einige Probleme, aber zum Glück konnten wir sie lösen und gute Fortschritte erzielen», sagte der aus Gouda stammende Niederländer. «Ehrlich gesagt war ich mit meiner Superpole an diesem Wochenende sehr zufrieden. Im ersten Rennen haben wir uns bei der Wahl des Vorderreifens falsch entschieden, konnten aber trotzdem einige wichtige Punkte holen. Am Sonntag konnte ich im Sprintrennen die Pace der Gruppe vor mir nicht mitgehen, was schade war, aber es war dennoch ein ziemlich gutes Rennen. Für das zweite Rennen haben wir eine kleine Änderung am Bike vorgenommen, und ich habe mich deutlich wohler gefühlt. Es hat zwar nicht gereicht, um bei den Fahrern an der Spitze zu bleiben, aber wir haben in Bezug auf die Pace einen großen Schritt nach vorn gemacht.»

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Rückblick: In der Superbike-WM 2025 erreichte van der Mark im ersten Lauf und im Sprint den zehnten und neunten Platz; im zweiten Hauptrennen stürzte er. Mit insgesamt elf WM-Punkten war der Supersport-Weltmeister von 2014 sogar erfolgreicher als in seiner letzten Saison als Stammfahrer.

«Insgesamt hatten wir ein gutes Wochenende ohne Fehler», fasste van der Mark zusammen. «Es war außerdem schön, Miguel wieder in der Box zu haben, wie er uns unterstützt und einige Ratschläge gegeben hat. Es war gut, ihn hier zu haben, und ich kann es kaum erwarten, ihn wieder auf dem Motorrad zu sehen.»

Miguel Oliveira wollte für sein BMW-Team da sein

Das Rennwochenende nur in der Box zu verbringen, war für Oliveira keine leichte Aufgabe. Der Portugiese ist auch beim Michelin-Test am Montag und Dienstag dieser Woche nur Zuschauer.

«Es ist nicht einfach, außen vor zu sein», gab der frühere MotoGP-Pilot zu. «Ich hatte aber das Gefühl, dass es ein guter Moment für mich war, hierherzukommen und für mein Team da zu sein. Die letzten Wochenenden waren für alle nicht einfach, weil weder Danilo noch ich dabei waren. Deshalb dachte ich, es wäre eine gute Gelegenheit, zu zeigen, dass es mir gut geht, und der Mannschaft einen kleinen Boost zu geben.»

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

18

32:50,074

1:48,971

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

18

+0,786

1:49,126

20

03

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

18

+6,506

1:49,219

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

18

+12,413

1:49,767

13

05

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

18

+14,351

1:49,777

11

06

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

18

+16,317

1:49,691

10

07

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

18

+18,023

1:49,837

9

08

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

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Motocorsa Racing

67

18

+18,530

1:49,905

8

09

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

18

+18,974

1:49,880

7

10

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Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

18

+19,824

1:49,972

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