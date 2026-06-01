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Enea Bastianini nach Crash in Mugello: KTM muss eine Lösung dafür finden

Tech3-Ass Enea Bastianini war nach seinem Crash im MotoGP-Grand-Prix in Mugello sauer. Der Italiener erzählte danach, welches Problem er mit der RC16 hatte und forderte von KTM eine rasche Lösung.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Enea Bastianini war nach seinem Crash verärgert
Enea Bastianini war nach seinem Crash verärgert
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini war nach seinem Crash verärgert
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Das MotoGP-Wochenende von Enea Bastianini fing eigentlich sehr gut an. Im Zeittraining am Freitag landete der KTM-Tech3-Pilot auf Platz 3, womit er sich locker den direkten Einzug ins Q2 am Samstag sicherte. Im Qualifying kam er über Position 11 nicht hinaus, die Ausgangslage für den Sprint und den Grand Prix war dennoch nicht so schlecht. Doch dann folgte das Desaster für den Italiener. Bastianini stürzte ein beiden Rennen – und das vor heimischem Publikum.

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Im Grand Prix am Sonntag erwischte Bastianini einen Raketenstart und er preschte auf Rang 8 nach vorn. Danach konnte sich «La Bestia» bis zur Rennmitte in den Top-10 halten – bis zu seinem Crash in Kurve 10 in der zwölften Runde.

Willkommen zum Rennen in Mugello
Willkommen zum Rennen in Mugello
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
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Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
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Pedro Acosta
Pedro Acosta
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Fermin Aldeguer
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Brad Binder
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Raúl Fernández
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Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi und Team
Martin, Bezzecchi und Team
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi, Bagnaia
Martin, Bezzecchi, Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Mugello
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

«Ich bin überrascht, denn im Rennen war ich sehr ambitioniert. Meine Pace am Freitag war sehr gut, auch mit dem Medium-Hinterreifen. Ich dachte mir, dass ich am Sonntag angreife und sehe, was dabei herauskommt. Das Limit ist immer der Vorderreifen, nach drei Runden haben wir von diesem keine Unterstützung mehr – das Bike wird dann unruhig. Auch auf der Geraden habe ich beim Anbremsen viele Bewegungen im Motorrad und das ist ein Desaster. Körperlich bist du nach fünf Runden am Ende», ärgerte sich Bastianini. «Ich weiß nicht, weshalb das so ist. Das kommt bei der KTM sehr oft vor – vor allem, auf der Geraden. Für die Zukunft müssen die KTM-Jungs eine Lösung finden. So geht es nämlich nicht.»

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Keine Stabilität beim Anbremsen

Geht es bei der Geraden um die Stabilität? «Ja. Es ist, als ob ich auf der Geraden kein Gewicht auf dem Vorderrad habe», bestätigte der 28-Jährige. «Am Sonntag hatte es mehr Wind. Auch in Austin hatte ich dieses Problem im Qualifying – dort war es auch etwas beängstigend. Es ist sehr schwer, das Bike so zu fahren. In den Bremszonen habe ich keine Stabilität.»

Am kommenden Wochenende geht es bereits mit dem Ungarn-GP weitet. Ist der Stop-and-Go-Kurs im Balaton Park besser geeignet für die KTM? «Ja, es ist eine langsamere Strecke. Ich denke, dass dies für uns besser ist», blickte Bastianini voraus. «Letztes Jahr war dort unser Speed gut. Dieses Jahr habe ich die Probleme an der Front. Ich hoffe, wie ich schon sagte, dass sie etwas finden. Die Meisterschaft ist lang und ich möchte nicht in dieselbe Situation kommen. Es ist seltsam mitanzusehen, wie ich in den Rennen Positionen verliere.» Bastianini ist für gewöhnlich einer der Fahrer, der in den Rennen, insbesondere in der zweiten Hälfte, aufholen und Positionen gutmachen kann.»

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

40:57,347

1:45,678

31

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,559

1:45,856

29

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

23

+5,098

1:45,470

19

04

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+5,132

1:46,021

15

05

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+5,453

1:46,197

18

06

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+7,467

1:45,563

11

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

+10,762

1:46,122

14

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+14,644

1:45,961

12

09

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

23

+13,380

1:46,126

19

10

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

23

+21,366

1:46,488

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