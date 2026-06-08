Moto4/Balaton Park: Robin Siegert kassiert in Ungarn beide Siege ein

Zur dritten Veranstaltung des Moto4 Northern Cup 2026 reisten die Nachwuchsfahrer am vergangenen Wochenende an den Balaton in Ungarn, um zusammen mit den großen Stars der MotoGP an den Start zu rollen. Auf der bisher unbekannten Strecke, dem Balaton Park Circuit setzte sich Robin Siegert zwei Mal mit deutlichem Vorsprung durch, sahnte die vollen 50 Punkte ab und übernimmt damit die Meisterschaftsführung kurz vor Saisonhalbzeit. Thias Wenzel schnappte sich am Samstag den zweiten Platz, schied am Sonntag aber im Kampf um das Podium mit einem technischen Defekt aus.

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Vereinzelte Regentropfen machten das Qualifying am Freitagabend zum Glücksspiel. Robin Siegert sicherte sich den zweiten Startplatz hinter Anina Urlaß. Im ersten Lauf am Samstag konnte der vom Motorsport Team Germany geförderte Pilot zusammen mit Urlaß an der Spitze davonziehen. Gegen Rennende lieferten sich die beiden Deutschen ein spannendes Duell, doch Urlaß rutschte übers Vorderrad weg und ging leer aus, während Siegert den Sieg mit über 35 Sekunden Vorsprung feierte.

Siegert und Urlaß im Moto4-Fight

Im zweiten Rennen setzte der 15-Jährige ein weiteres Zeichen und konnte in der zweiten Rennhälfte einen ersten Abstand zwischen sich und seine Verfolger bringen. Nach 14 starken Runden fuhr der Kiefer Racing Team-Pilot erneut als Erster ins Ziel. «Wir hatten eine sehr gute Ausgangsposition», beginnt er strahlend. «Im ersten Rennen konnte ich an Anina dranbleiben und in der letzten Runde dann mit einem Manöver schaffen, Platz 1 einzufahren. Im zweiten Rennen konnte ich das ganze Rennen führen und wegfahren und die Gesamtführung übernehmen.» Siegert ergänzt: «Wir dürfen uns darauf jetzt nicht ausruhen, sondern müssen weitermachen. Wir genießen es, so gut es geht. Vielen, vielen Dank an alle Sponsoren und Unterstützer, die da waren, an mein ganzes Team. Alle haben einen super Job gemacht und wir sind sehr glücklich über das Wochenende. Besser hätte es für uns nicht laufen können.»

Jason Rudolph beendete das dritte Rennwochenende mit ganzen 22 Punkten. Der Pilot vom Racingteam Rudolph, der ebenso vom Motorsport Team Germany unterstützt wird, war in beiden Rennen von Position 11 aus gestartet. Nachdem er im ersten Lauf bis auf Platz 7 vorfahren konnte, verbesserte er sich im zweiten Rennen abermals und schnappte sich den vierten Rang. Er verpasste sein erstes Moto4 Northern Cup Podium um nur 0,270 Sekunden.

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Erst Moto4-Podest, dann Defekt

Team NSA-Fahrer Thias Wenzel, der bisher in dieser Saison eine starke Form zeigte, schnappte sich im Qualifying Platz 10 und fuhr von dort im ersten Rennen als erster in der Verfolgergruppe schließlich den zweiten Platz hinter Siegert ein. Der 17-jährige Motorsport Team Germany-Fahrer lag auch im zweiten Lauf auf aussichtsreicher Position und kämpfte erneut um Position 2. Doch vier Runden vor Rennende schied Wenzel unglücklicherweise mit einem technischen Defekt aus.

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Smilla Göttlich hingegen erlebte ein erfolgreiches Comeback-Wochenende. Nach ihrem Sturz zum Auftakt in Assen, fühlte sich die Team Freudenberg – Paligo Racing-Fahrerin zur zweiten Runde noch nicht wieder ganz wohl, konnte nun nach guter Erholungszeit aber wieder angreifen. Die 15-Jährige qualifizierte sich nur auf Platz 16, machte aber im Verlauf des ersten Rennens fünf Positionen gut und landete im Ziel auf Rang 11. Im zweiten Rennen gewann die vom Motorsport Team Germany geförderte Pilotin noch mehr Vertrauen und eroberte den fünften Platz.

Das unglücklichste Rennwochenende erlebte indes Anina Urlaß. Die Mass Sports Racing by Jrp Motorsport Team-Fahrerin dominierte Trainings und das Qualifying deutlich und sicherte sich die Pole Position mit über einer Sekunde Vorsprung vor Siegert. Im ersten Rennen fuhr sie mit Siegert im Schlepptau an der Spitze auf und davon. Im Kampf um den Sieg rutschte die 15-Jährige jedoch in der letzten Runde übers Vorderrad weg und ging leer aus.

Auch im zweiten Rennen war die vom Motorsport Team Germany geförderte Pilotin an der Spitze dabei. Doch mit noch fünf zu fahrenden Runden gab ihre Honda NSF250R jedoch auf und sie schied mit technischem Defekt aus.

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