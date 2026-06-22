Moto4/Brünn: Siegert hat’s wieder getan, Urlaß und Wenzel bleiben dran

Bei heißem Sommerwetter jagt im Moto4 Northern Cup ein Highlight das nächste. Am vergangenen Wochenende starteten die Nachwuchspiloten erneut im Rahmen der MotoGP, dieses Mal auf dem Automotodrom Brno im tschechischen Brünn. Erneut konnte Robin Siegert beide Rennen für sich entscheiden, doch an diesem Wochenende war ihm die Konkurrenz dicht auf den Fersen. Anina Urlaß gelang es in beiden Rennen auf Platz 2 ins Ziel zu fahren, während Jaylen Korporaal aus den Niederlanden und der tschechische Lokalmatador Roman Durdis jeweils die dritten Ränge ergatterten.

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Kiefer Racing-Pilot Robin Siegert startete beide Rennen von der Pole-Position, nachdem Anina Urlaß vom Mass Sports Racing by Jrp Motorsport Team zwar die schnellste Qualifying-Zeit gefahren war, aber aufgrund eines technischen Verstoßes ans Ende des Starterfeldes verwiesen wurde. Von der Spitze aus fuhr Siegert ein erstes solides Rennen, in dem er einen Vorsprung von über vier Sekunden herausfahren konnte, bis Urlaß ihn gegen Rennende wieder fast einholte und lediglich 0,739 Sekunden dahinter ins Ziel fuhr.

Zweites Brünn-Rennen mehr als knapp

Im zweiten Rennen ging es für den 15-Jährigen heiß her. Obwohl er in den elf Runden einige Führungskilometer absolvieren konnte, hatte er hart gegen die Verfolger zu kämpfen, die ab und an bei ihm vorbeischauten. In der letzten Kurve der letzten Runde setzte sich Siegert jedoch um 0,067 Sekunden gegen Urlaß durch und feierte damit seinen sechsten Sieg in Folge. «Das Brünn-Wochenende mit der MotoGP war wieder ein perfektes Wochenende für uns. Das Team hat einen super guten Job gemacht. Wir können nur darauf aufbauen und uns in Kleinigkeiten verbessern», meint der 15-Jährige «Im ersten Rennen konnte ich eine kleine Lücke auffahren und habe dann gewonnen. Das zweite Rennen war dann in einer großen Gruppe, in der ich mich durchsetzen konnte. Der Plan ging zwei Mal auf. Ich bin sehr glücklich! Danke an alle, die vor Ort dabei waren und die mich von zu Hause unterstützen. Ohne euch wäre es nicht machbar.»

Anina Urlaß, die am Samstag und Sonntag von Position 22 aus nach vorne kam, berichtet: «Beide Rennen liefen nicht ganz wie geplant, da ich vom letzten Startplatz losfahren musste. Ich konnte aber in beiden Rennen direkt durch das Feld nach vorne fahren. Die ersten Runden waren immer ein bisschen schwierig, aber ich habe es hinbekommen, konnte jeweils an die Führungsgruppe ranfahren und von dort aus dann vorne mitfahren. Im ersten Rennen hat es nicht ganz gereicht, an Robin ranzukommen, aber im zweiten Rennen konnte ich die Führung übernehmen, habe dann aber in der letzten Runde einen kleinen Fehler gemacht und konnte deshalb nicht gewinnen. Aber ich bin super zufrieden damit, denn vom letzten Startplatz zu starten ist schon eine Herausforderung. Das hat Spaß gemacht.»

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Erfolgreich auch ohne Pokal

Nachdem er von Platz 3 in beide Rennen startete, lag Thias Wenzel stets dicht hinter der Spitze. Im ersten Lauf setzte sich der Team Nsa-Fahrer auf Position 4 durch. Im zweiten Lauf am Sonntag kam er als Fünfter im Ziel an. Obwohl er in der Gesamtwertung damit eine Position verliert, liegt der vom Motorsport Team Germany geförderte Pilot weiterhin in den Top-3.

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Danny Hinkelmann fuhr ein starkes Rennwochenende. Von Position 2 aus gestartet, landete der Moto4 Northern Cup-Rookie vom Hinkelmann DH14 Racing Team im ersten Rennen auf Position 6. Im zweiten Lauf übernahm der 16-Jährige sogar in der ersten Runde die Führung, kämpfte das ganze Rennen lang in der Führungsgruppe und sah die schwarz-weiß-karierte Flagge schließlich erneut als Sechster.

Währenddessen fuhr Motorsport Team Germany-Förderpilotin Smilla Göttlich von Platz 11 aus gestartet mit den Rängen 10 und 14 weitere Punkte ein. «Insgesamt war das Wochenende in Brünn ganz ok. Ich hätte mir in den Rennen mehr erhofft, aber ich nehme alles Positive mit», so die Team Freudenberg – Paligo Racing-Fahrerin. «Ich habe leider in beiden Rennen in der ersten Runde zu viel auf die Führungsgruppe verloren was mich die Chancen auf bessere Ergebnisse gekostet hat.»

Noch Luft nach oben

Louis Wolff hatte sich in einem starken Qualifying den fünften Startplatz gesichert, hatte dann aber im Verlauf beider Rennen mit der Konkurrenz zu kämpfen. Der Kiefer Racing Team-Pilot sicherte sich im ersten Rennen den zwölften Platz. Im zweiten Lauf kam der 18-Jährige schon in der ersten Runde unglücklicherweise von der Strecke ab und musste sich danach ganz hinten im Feld einreihen. Obwohl es Wolff gelang, das Rennen zu Ende zu fahren, musste er sich mit Platz 22 geschlagen geben.

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Ein durchwachsenes Wochenende erlebte Jason Rudolph. Der vom Motorsport Team Germany geförderte Pilot landete im Qualifying auf Rang 16 und fuhr von dort ein erstes solides Rennen auf dem gleichen Platz zu Ende. Im zweiten Lauf konnte sich der 16-jährige Racingteam Rudolph-Fahrer zumindest um eine Position verbessern und nahm damit sogar noch einen Punkt aus Tschechien mit nach Hause. Tudor Dedea landete in den beiden Rennen auf den Plätzen 17 und 20 im Ziel.