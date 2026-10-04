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Dramatische Szenen bei Sieg von Harry Payne/Kevin Rousseau in Oschersleben

Der Brite Harry Payne und sein französischer Beifahrer Kevin Rousseau vom Team Steinhausen Racing gewannen in Oschersleben auch den letzten Lauf der Seitenwagen-WM. Dahinter gab es Drama pur.

Helmut Ohner

Von

Seitenwagen

Schlosser/Krieg schleppen sich mit beschädigten Seitenwagen zurück zur Box
Schlosser/Krieg schleppen sich mit beschädigten Seitenwagen zurück zur Box
Foto: Helmut Ohner
Schlosser/Krieg schleppen sich mit beschädigten Seitenwagen zurück zur Box
© Helmut Ohner

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Was am Samstag nach einer kontrollierten Fahrt von Harry Payne/Kevin Rousseau aussah, stellte sich im Nachhinein als Ritt auf der Rasierklinge heraus. Bereits bei Halbzeit des Sprintrennens machte sich ein Schaden bemerkbar. Der Brite dachte erst an einen Plattfuß, konnte aber nichts erkennen und machte einfach weiter. Im Ziel war sein Vorsprung aber auf unter zwei Sekunden geschrumpft. Bei der Nachkontrolle wurde ein Lagerschaden festgestellt.

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Beim Hauptrennen am Sonntag stellten sich wieder 17 Teams dem Starter. Der Start gelang wie am Vortag ohne Komplikationen im Feld. Payne/Rousseau (Steinhausen Racing) übernahm die Führung vor Ted und Vincent Peugeot (Seventy Four Racing), Sam und Tom Christie (CES Performance), Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing) sowie Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing).

Beim Start zum Hauptrennen war noch alles in Ordnung
Beim Start zum Hauptrennen war noch alles in Ordnung
Foto: Helmut Ohner
Beim Start zum Hauptrennen war noch alles in Ordnung
© Helmut Ohner

Doch in Runde 2 nahm das Drama seinen Lauf. Schlosser/Krieg drehten sich unmittelbar vor Päivärinta/Christie und es kam zu einem Kontakt. Während das finnisch-britische Duo Glück im Unglück hatte und das Rennen ohne Beschädigung fortführen konnte, wurde beim Gespann des Schweizers die Front abgerissen. Er drehte zwar noch eine Runde, musste dann aber doch die Box ansteuern und aufgeben.

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Nur eine Runde danach rückte das Pacecar-Auto aus. Ted Peugeot hatte in der Hotel-Kurve seinen Vater Vincent verloren, der im Kiesbett kurz behandelt werden musste. Deshalb rückte das Feld mit Payne/Rousseau, Christie/Christie, Päivärinta/Christie, Corey Turner/Danyon Turner (52 Motorsport), Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Sattler Motorsport/Bonovo Action) und Thomas Eder/Kevin Kölsch wieder eng zusammen.

Vincent Peugeot bleibt bei seinem Sturz aus dem Gespann gottlob unverletzt
Vincent Peugeot bleibt bei seinem Sturz aus dem Gespann gottlob unverletzt
Foto: Helmut Ohner
Vincent Peugeot bleibt bei seinem Sturz aus dem Gespann gottlob unverletzt
© Helmut Ohner

Nachdem der Start wieder freigegeben wurde, konnten sich Payne/Rousseau rasch von ihren Verfolgern absetzen. Das britisch-französische Paar, das mit neutral lackierten Helmen - sie waren mit den Unterschriften sämtlicher Teammitglieder verziert - unterwegs waren, wollten nochmals alles in die Waagschale werfen und ihren am Vortag aufgestellten Rundenrekord unterbieten, was ihnen allerdings nicht gelingen wollte.

Obwohl Päivärinta bis zur Zielkurve alles riskierte, gelang es ihm nicht, die Christie-Brüder vom zweiten Platz zu verdrängen. Trotzdem zeigte sich der fünffache Weltmeister aus Finnland mit dem Resultat nicht unzufrieden, immerhin durfte er nach dem Rennen seine 14. WM-Medaille in Empfang nehmen. Für seinen britischen Beifahrer war es die erste in seiner Karriere.

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Spannend verlief der Dreikampf um die vierte Position. Die Turner-Brüder standen unter ständigem Druck von Werkstetter/Pirat und Eder/Kölsch und mussten höllisch aufpassen, sich in keinen Fehler drängen zu lassen. Doch den Australiern gelang es diese Position zu verteidigen. Sie beenden damit eine erfolgreiche Saison, in der sie fünf Mal zwischen ihrer Heimat und Europa pendelten, um ihren Kontostand aufzubessern.

Die stolzen Turner-Eltern mit Corey (2.v.l.) und Danyon
Die stolzen Turner-Eltern mit Corey (2.v.l.) und Danyon
Foto: Helmut Ohner
Die stolzen Turner-Eltern mit Corey (2.v.l.) und Danyon
© Helmut Ohner

Werkstetter und Eder überquerten die Ziellinie an der fünften bzw. sechsten Stelle. Bennie Streuer mit Beifahrerin Manon Vissenberg beendete den finalen Lauf an der siebenten Stelle. Für Wiggert Kranenburg - er ist der Schwiegersohn vom früheren Seitenwagenrennfahrer und jetzigen Boss der Internationalen Sidecar Trophy Eckart Rösinger - gab es vor Kevin Cable/Yann Druel und Michael Brillault/Fabrice Deturche Rang 8.

Ergebnis, Seitenwagen-WM, Hauptrennen, Oschersleben, 04.10.2026

Pl.
Fahrer/Beifahrer
Gespann
Rdn.
Zeit

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

21

33 :46.724

min.

2.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

21

33 :55.336

3.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

21

33 :55.784

4.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

21

34 :13.580

5.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)

ARS Yamaha

21

34 :13.802

6.

Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)

ARS Yamaha

21

34 :14.213

7.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

21

34 :38.676

8.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

21

35 :20.502

9.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

20

34 :21.541

10.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

20

34 :48.733

11.

Raymond Leijdekkers/Thomas Hofer (NL/CH)

LCR Yamaha

20

34 :49.607

12.

Rogier Weekers/Remco Moes (NL)

R&R Yamaha

19

33 :54.508

13.

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

19

34 :45.327

DNF

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

DNF

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

DNF

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

DNF

Tim Reeves/Luca Schmidt (GB/D)

ARS Yamaha

DNQ

Lewis Nicol/Valentin Marklin (GB/D)

LCR Yamaha

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WM-Endstand nach 12 Rennen

Pl.
Team
Maschine
Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

252,5

2.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

213

3.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

204

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

120,5

5.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

96

6.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

88

7.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

74,5

8.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

58

9.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

57,5

10.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat

ARS Yamaha

52

11.

Thomas Eder/Kevin Kölsch

ARS Yamaha

47

12.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

46,5

13.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

40

14.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

37

15.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

35

16.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

30

17.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

30

18.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

ARS Yamaha

23

19.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

18

20.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

17,5

21.

Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB)

LCR Yamaha

16

22.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

14,5

23.

Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL)

LCR Yamaha

12

24.

Lewis Nicol/Lex Deemter (GB/NL)

LCR Yamaha

8

25.

Ulric Brillault/Cora Marsal

LCR Yamaha

6

26.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

5,5

27.

Rogier Weekers/Remco Moes

R&R Yamaha

4

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