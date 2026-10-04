Dramatische Szenen bei Sieg von Harry Payne/Kevin Rousseau in Oschersleben
Der Brite Harry Payne und sein französischer Beifahrer Kevin Rousseau vom Team Steinhausen Racing gewannen in Oschersleben auch den letzten Lauf der Seitenwagen-WM. Dahinter gab es Drama pur.
Was am Samstag nach einer kontrollierten Fahrt von Harry Payne/Kevin Rousseau aussah, stellte sich im Nachhinein als Ritt auf der Rasierklinge heraus. Bereits bei Halbzeit des Sprintrennens machte sich ein Schaden bemerkbar. Der Brite dachte erst an einen Plattfuß, konnte aber nichts erkennen und machte einfach weiter. Im Ziel war sein Vorsprung aber auf unter zwei Sekunden geschrumpft. Bei der Nachkontrolle wurde ein Lagerschaden festgestellt.
Beim Hauptrennen am Sonntag stellten sich wieder 17 Teams dem Starter. Der Start gelang wie am Vortag ohne Komplikationen im Feld. Payne/Rousseau (Steinhausen Racing) übernahm die Führung vor Ted und Vincent Peugeot (Seventy Four Racing), Sam und Tom Christie (CES Performance), Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing) sowie Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing).
Doch in Runde 2 nahm das Drama seinen Lauf. Schlosser/Krieg drehten sich unmittelbar vor Päivärinta/Christie und es kam zu einem Kontakt. Während das finnisch-britische Duo Glück im Unglück hatte und das Rennen ohne Beschädigung fortführen konnte, wurde beim Gespann des Schweizers die Front abgerissen. Er drehte zwar noch eine Runde, musste dann aber doch die Box ansteuern und aufgeben.
Nur eine Runde danach rückte das Pacecar-Auto aus. Ted Peugeot hatte in der Hotel-Kurve seinen Vater Vincent verloren, der im Kiesbett kurz behandelt werden musste. Deshalb rückte das Feld mit Payne/Rousseau, Christie/Christie, Päivärinta/Christie, Corey Turner/Danyon Turner (52 Motorsport), Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Sattler Motorsport/Bonovo Action) und Thomas Eder/Kevin Kölsch wieder eng zusammen.
Nachdem der Start wieder freigegeben wurde, konnten sich Payne/Rousseau rasch von ihren Verfolgern absetzen. Das britisch-französische Paar, das mit neutral lackierten Helmen - sie waren mit den Unterschriften sämtlicher Teammitglieder verziert - unterwegs waren, wollten nochmals alles in die Waagschale werfen und ihren am Vortag aufgestellten Rundenrekord unterbieten, was ihnen allerdings nicht gelingen wollte.
Obwohl Päivärinta bis zur Zielkurve alles riskierte, gelang es ihm nicht, die Christie-Brüder vom zweiten Platz zu verdrängen. Trotzdem zeigte sich der fünffache Weltmeister aus Finnland mit dem Resultat nicht unzufrieden, immerhin durfte er nach dem Rennen seine 14. WM-Medaille in Empfang nehmen. Für seinen britischen Beifahrer war es die erste in seiner Karriere.
Spannend verlief der Dreikampf um die vierte Position. Die Turner-Brüder standen unter ständigem Druck von Werkstetter/Pirat und Eder/Kölsch und mussten höllisch aufpassen, sich in keinen Fehler drängen zu lassen. Doch den Australiern gelang es diese Position zu verteidigen. Sie beenden damit eine erfolgreiche Saison, in der sie fünf Mal zwischen ihrer Heimat und Europa pendelten, um ihren Kontostand aufzubessern.
Werkstetter und Eder überquerten die Ziellinie an der fünften bzw. sechsten Stelle. Bennie Streuer mit Beifahrerin Manon Vissenberg beendete den finalen Lauf an der siebenten Stelle. Für Wiggert Kranenburg - er ist der Schwiegersohn vom früheren Seitenwagenrennfahrer und jetzigen Boss der Internationalen Sidecar Trophy Eckart Rösinger - gab es vor Kevin Cable/Yann Druel und Michael Brillault/Fabrice Deturche Rang 8.
Ergebnis, Seitenwagen-WM, Hauptrennen, Oschersleben, 04.10.2026
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
21
33 :46.724
min.
2.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
21
33 :55.336
3.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
21
33 :55.784
4.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
21
34 :13.580
5.
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)
ARS Yamaha
21
34 :13.802
6.
Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)
ARS Yamaha
21
34 :14.213
7.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
21
34 :38.676
8.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
21
35 :20.502
9.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
20
34 :21.541
10.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
20
34 :48.733
11.
Raymond Leijdekkers/Thomas Hofer (NL/CH)
LCR Yamaha
20
34 :49.607
12.
Rogier Weekers/Remco Moes (NL)
R&R Yamaha
19
33 :54.508
13.
Ulric Brillault/Cora Marsal (F)
LCR Yamaha
19
34 :45.327
DNF
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
DNF
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
DNF
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
DNF
Tim Reeves/Luca Schmidt (GB/D)
ARS Yamaha
DNQ
Lewis Nicol/Valentin Marklin (GB/D)
LCR Yamaha
WM-Endstand nach 12 Rennen
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
252,5
2.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
213
3.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
204
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
120,5
5.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
96
6.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
88
7.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
74,5
8.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
58
9.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
57,5
10.
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat
ARS Yamaha
52
11.
Thomas Eder/Kevin Kölsch
ARS Yamaha
47
12.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
46,5
13.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
40
14.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
37
15.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
35
16.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
30
17.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
30
18.
Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)
ARS Yamaha
23
19.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
18
20.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
17,5
21.
Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB)
LCR Yamaha
16
22.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
14,5
23.
Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL)
LCR Yamaha
12
24.
Lewis Nicol/Lex Deemter (GB/NL)
LCR Yamaha
8
25.
Ulric Brillault/Cora Marsal
LCR Yamaha
6
26.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
5,5
27.
Rogier Weekers/Remco Moes
R&R Yamaha
4
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