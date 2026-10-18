«Sterben tun die Anderen»: Viele Promis bei Klaffenböcks Buchpräsentation

Anlässlich des Sidecar Festivals in der Motorsport Arena Oschersleben kamen bereits Anfang Oktober die Fans des Dreiradsports in den Genuss der Präsentation von Klaus Klaffenböcks Autobiografie «Sterben tun die Anderen».

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Im Wiener Audi House of Progress in der Kärntner Straße folgte nun auch die feierliche Vorstellung des Buches in seiner Heimat. Gemeinsam mit Co-Autor Kurt Molzer gab der einstige Seitenwagen-Weltmeister und dreifache Triumphator der berühmt berüchtigten Tourist Trophy auf der Isle of Man im Rahmen einer Lesung Einblick in seine bewegte Karriere.

Zahlreiche Gäste lauschten den Ausführungen von Klaffenböck und Molzer Foto: Alexander Tuma Zahlreiche Gäste lauschten den Ausführungen von Klaffenböck und Molzer © Alexander Tuma

Das zahlreich erschienene Publikum war prominent besetzt: Unter den Gästen, die den abenteuerlichen Anekdoten lauschten, befand sich neben Österreichs Star-Comedian Alex Kristan auch Alexander Salvator Habsburg-Lothringen, ein Ururenkel von Kaiser Franz Joseph.

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Ebenso erwiesen Rennsport-Größen wie der siebenfache Seitenwagen-Weltmeister Rolf Biland, mit dem er sich auf den Rennstrecken so manches Duell geliefert hatte, der geniale Seitenwagen-Konstrukteur Louis Christen, der fünffache Grand-Prix-Sieger Gustl Auinger sowie ServusTV-F1-Kommentator Andi Gröbl dem Ausnahmesportler die Ehre.

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Thomas Kuttruf Weiterlesen

Auch Gustl Auinger (li.) und Rolf Biland holten sich ihr Exemplar ab Foto: Alexander Tuma Auch Gustl Auinger (li.) und Rolf Biland holten sich ihr Exemplar ab © Alexander Tuma