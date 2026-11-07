Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2027 Läufen in Schleiz und Oschersleben
Jetzt ist es offiziell, die Seitenwagen-Weltmeisterschaft gastiert im kommenden Jahr zweimal in Deutschland. Neben dem obligatorischen Finale in Oschersleben wird 2027 auch in Schleiz gefahren.
Nur wenige Tage, nachdem Anfang Oktober in der Motorsport Arena Oschersleben mit Harry Payne/Kevin Rousseau die neuen Seitenwagen-Weltmeister gekürt wurden, präsentierte der Motorrad-Weltverband «Fédération Internationale de Motocyclisme» FIM einen provisorischen Terminkalender.
Nur die Entscheidung, ob Anfang Juni im Rahmen der Endurance-WM in Spa-Francorchamps oder Anfang August anlässlich der «Alpe Adria International Motorcycle Championship» in Cremona eine Veranstaltung stattfindet, war damals noch offen.
Die Auftaktveranstaltung findet am 20. und 21. März in Le Mans in Frankreich im Rahmen der French Superbike statt und setzt damit die langjährige Tradition fort, die Seitenwagen-WM-Saison auf dem legendären Circuit Bugatti zu eröffnen.
Für das zweite Rennwochenende geht es für den Tross an die Adriaküste auf das Automotodrom Grobnik/Rijeka, einer Rennstrecke, die seit langem ihre Unterstützung und Begeisterung für diese Disziplin unter Beweis gestellt hat.
Nach den Läufen 5 und 6, die Mitte Mai in Donington stattfinden, verabschiedet sich die Seitenwagen-Weltmeisterschaft in eine mehrwöchige Sommerpause, die am ersten Wochenende mit den Rennen auf dem Schleizer Dreieck endet. Die Naturstrecke wird derzeit modernisiert.
Im direkten Anschluss folgt Cremona in Italien, wo dieses Jahr die Seitenwagen-Familie erstmals um WM-Punkte gekämpft hatte. Danach gibt es wieder eine längere Unterbrechung bevor es Mitte September in Assen (Niederlande) weitergeht.
Am ersten Oktober-Wochenende kommt es anlässlich des Sidecar Festivals in der Motorsport Arena Oschersleben zum obligatorischen Abschluss der Weltmeisterschaft.
Terminkalender Seitenwagen-WM 2027
21.03.
Le Mans
Frankreich
02.05.
Rijeka
Kroatien
16.05.
Donington
Großbritannien
01.08.
Schleiz
Deutschland
08.08.
Cremona
Italien
19.09.
Assen
Niederlande
03.10.
Oschersleben
Deutschland
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