Historische Premiere: Seitenwagen-WM-Lauf 2027 in Geisleden (Eichsfeld)

Der Seitenwagen-Motocross-Sport hat in Geisleden eine lange Tradition. Auf dem anspruchsvollen Hartbodenkurs im thüringischen Eichsfeld wurden in der Vergangenheit bereits zahlreiche hochkarätige Gespannrennen ausgetragen. Im kommenden Jahr erreicht die Geschichte der idyllisch gelegenen Naturstrecke einen neuen Höhepunkt: Erstmals gastiert die Weltmeisterschaft in Geisleden.

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«Der MSC Geisleden hat den Zuschlag für einen Wertungslauf zur Motocross-Seitenwagen-Weltmeisterschaft erhalten», erklärte Pressesprecher Erik Pingel. «Am 24. und 25. April 2027 werden die besten Gespanne der Welt an den Start gehen und damit Motorsportgeschichte schreiben. Ein sportliches Ereignis von historischer Dimension wirft seine Schatten voraus.»

Der Zeitpunkt könnte kaum passender sein: Ausgerechnet im Jahr des 50. Motocross-Jubiläums wird die traditionsreiche Rennstrecke zum Schauplatz eines internationalen WM-Laufs. Als zusätzliche Attraktion stehen auch zwei Wertungsläufe zur Quad-Weltmeisterschaft auf dem Programm.

In Geisleden findet erstmals ein Grand-Prix statt Foto: Thoralf Abgarjan In Geisleden findet erstmals ein Grand-Prix statt © Thoralf Abgarjan

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2027 drei Grands Prix in Deutschland

Mit dem WM-Debüt in Geisleden stehen 2027 gleich drei deutsche Veranstaltungen im Kalender der Seitenwagen-Weltmeisterschaft. Nach dem Saisonauftakt am 11. April im belgischen Lommel ist Geisleden am 25. April bereits die zweite Station der neuen Saison. Am 18. Juli folgt der sechste WM-Lauf im unterfränkischen Straßbessenbach (Bayern), wo ausschließlich die Seitenwagen-Klasse an den Start gehen wird. Das große Saisonfinale steigt am 19. September im baden-württembergischen Rudersberg. Dort werden sowohl die Seitenwagen- als auch die Quad-Weltmeisterschaft ihre letzten Rennen des Jahres austragen. Für die deutschen Motocross-Fans bietet der WM-Kalender damit gleich drei Gelegenheiten, die weltbesten Gespannpiloten auf heimischem Boden zu erleben. Besonders im Eichsfeld dürfte die Vorfreude groß sein: Nach einem halben Jahrhundert Motocross-Tradition steht Geisleden erstmals auf der ganz großen internationalen Bühne.

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Vorläufiger Kalender Seitenwagen WM (Stand November 2026):