SidecarCross-SM 2026: Marco und Remo Heinzer sind Schweizer Meister

Voll motiviert wollte Marco Heinzer gemeinsam mit seinem im Vorjahr verletzten Bruder Remo in die Schweizer Meisterschaft starten. Schon beim Auftakt in Wohlen konnten sie überraschend zwei Laufsiege für sich verbuchen. Als zweites Rennen stand dann Schlatt an. Doch der Reiz, mit dem Bruder einen Grand Prix zu bestreiten, war größer. So entschieden sich die Heinzers für die Teilnahme am zeitgleich ausgetragenen WM-Lauf im tschechischen Kramolin. Da die Renndistanz und die Pace beinahe dem Doppelten der SM-Rennen entsprechen, erwartete das Brüderpaar nicht allzu viel – umso überraschender der elfte Gesamtrang. Dazu Fahrer Marco: «Ich war überrascht, dass wir beim ersten WM-Rennen nur knapp eine Top-Ten-Platzierung verpassten.»

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Dennoch konnten Heinzer/Heinzer bei den folgenden SM-Rennen die Tabellenführung übernehmen. Beim vorletzten Rennen Mitte September in Ehrendingen konnte diese mit einem zweiten Gesamtrang auf 27 Punkte ausgebaut werden. Dabei verletzte sich Remo im ersten Lauf durch einen Fehltritt am Fuß, sodass das Team gezwungen war, das Tempo zu drosseln.

Zum Finale der Schweizer Meisterschaft ging es nach Escholzmatt im Entlebuch. Nachdem sich Martin Betschart eine Woche zuvor beim SXoN ebenfalls eine Blessur zugezogen hatte, musste der noch nicht völlig genesene Remo im Boot einspringen. Schließlich war der Titel noch nicht in trockenen Tüchern. Zumindest ein zweiter Rang musste für den Gewinn der Meisterschaft noch eingefahren werden. Den erkämpften Marco und Remo Heinzer bereits im ersten Lauf und legten im zweiten Durchgang mit einem Sieg nach. Damit sicherte sich der Illgauer mithilfe seines Bruders den sechsten SM-Titel. Nur Seitenwagencross-Legende Robert Grogg hat mit neun Titeln mehr Meisterschafts-Pokale gesammelt.

SM-Endstand nach 16 Läufen: 1. M.Heinzer/R. Heinzer (CH), VMC-KTM 374 Punkte. 2. S.Buob/M.Buob (CH), VMC-Husqvarna 344. 3. N.Käser/J.Käser (CH) 317. 4. Zurfluh/A.Betschart (CH) 205. 5. P.Bühler/Zaben (CH) 204. 6. Koller/Vollenweider (CH) 178. 7. Graber/Meier (CH) 166. 8. R.Käser/L.Käser (CH), VMC-KTM 151. 9. Giger/Geissberger (CH) 127. 10. R.Gloor/M.Bestschart (CH) 80.

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Strahlende Sieger - Marco und Remo Heinzer (v.l.) Foto: E.Betschart Strahlende Sieger - Marco und Remo Heinzer (v.l.) © E.Betschart