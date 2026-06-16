Überraschung: SidecarCross-Grand-Prix der Niederlande nun in Varsseveld
Nach der Absage des Grand Prix der Niederlande in Heerde ist es der FIM gelungen, Ersatz zu finden. Der VAMAC Varsseveld hat sich bereit erklärt, den Motocross-Gespann-WM-Event zu veranstalten.
Gerade noch einmal die Kurve gekriegt – möchte man salopp bemerken. Denn es wäre schon ausgesprochen peinlich gewesen, hätten die Niederländer als eine der führenden MX-Gespann-Nationen in diesem Jahr erstmals seit Bestehen der Weltmeisterschaft keinen Grand Prix durchgeführt. Umso mehr, weil die Champions Koen Hermans/Ben van den Bogaart aus dem westlichen Nachbarland Deutschlands stammen.
Nun ist der VAMAC Varsseveld eingesprungen und wird den GP am Wochenende 12./13. September durchführen, also
In Varsseveld, unweit der deutsch-niederländischen Grenze bei Bocholt, findet nicht zum ersten Mal ein Grand Prix statt: Bereits 1999, 2009 und 2013 gastierte der WM-Zirkus auf dem Sandkurs. Für 2020 sollte das Nationencross der Gespanne dort ausgetragen werden – wegen der Corona-Restriktionen ohne Zuschauer. Mangels Finanzierbarkeit wurde das SXoN verständlicherweise abgesagt.
Bemerkenswert: 1999 gewannen die späteren Weltmeister Daniel und Marcel Willemsen beide Läufe. Zehn Jahre später dominierte der mittlerweile zum Multichampion avancierte Willemsen mit Beifahrer Sven Verbrugge in Varsseveld. Und 2013 legten Ben Adriaenssen/Ben van den Bogaart mit einem Doppelsieg einen der Grundsteine für ihren ersten WM-Titel. Sowohl Daniel Willemsen als auch van den Bogaart dürften am zweiten September-Wochenende dort wieder hinter dem Startgitter stehen – Letzterer nach derzeitigem Stand als einer der Titel-Aspiranten.
Kalender SidecarCross-WM 2026:
27./28.6.
Lommel/B
18./19.7.
Straßbessenbach/D
25./26.7.
Madona/LV
1./2.8.
Mickunai MX Parkas/LT
12./13.9.
Varsseveld/NL
19./20.9.
Rudersberg/D
Quad-Termine 2026:
25./26.7.
Madona/LV
1./2.8.
Anyksciai/LT
12./13.9.
Varsseveld/NL
26./27.9.
Dardon Gueugnon/F (SQXON)
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