SidecarCross-WM 2026, Lommel: Vanluchene/Bogaart übernehmen WM-Führung

Wohl niemand hätte darauf gewettet, dass Killian und Evan Prunier nach dem Grand Prix von Belgien noch die WM-Tabelle anführen, nicht einmal das französische Brüderpaar selbst. Sandstrecken sind bekanntlich nicht ihr bevorzugtes Terrain. Im Gegensatz dazu fühlen sich Marvin Vanluchene und Ben van den Bogaart auf solchen Pisten zu Hause. Entsprechend souverän fuhren sie in Lommel das Punkte-Maximum ein.

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Bei hochsommerlichen Temperaturen konnten Tim Prümmer/Patrick Schneider das samstägliche Qualifikationsrennen A vom Start weg für sich entscheiden. Koen Hermans/Dion Rietman wurden Zweite vor Daniels und Bruno Lielbardis, die Pruniers nach vorausgehenden Motorproblemen und daraus resultierend einem ungünstigen Startplatz immerhin noch Fünfte. Die B-Quali gewannen Vanluchene/van den Bogaart und übernahmen bereits damit die Tabellenführung. Zweite wurden Stephan Wijers/Joel Hoffmann vor Koen Grondman/Ross Vincent. Adrian Peter/Julian Zimmermann sahen als Sechste, Tim und Sem Leferink mit zerstörtem Kettenrad als Zehnte und Brett Wilkinson/Joe Millard mit Elektrik-Problemen nur als Zwölfte die Zielflagge.

Nachts um zwei Uhr wurden die Teams von einem heftigen Gewitter mit starken Sturmböen aufgeschreckt. Vorzelte und sonstige Gegenstände wirbelten durchs Fahrerlager. Der Regen wässerte zudem die Strecke, sodass der tiefe Sand noch schwerer wurde. Zu den Rennen am Nachmittag präsentierte sich die Piste aber wie gewohnt – mit tiefen Spuren und tückischen Löchern.

Den ersten Start gewann Altmeister Daniel Willemsen, diesmal mit Landsmann Wessel Susebeek im Beiwagen. Doch Vanluchene/van den Bogaart brauchten nicht lange, um sich an die Spitze zu setzen und – für die Verfolger Lielbardis/Lielbardis und Prümmer/Schneider uneinholbar – davonzuziehen. Prümmer hatte sein brillantes Quali-Ergebnis nicht optimal ummünzen können und musste sich in der Startkurve zunächst an sechster Stelle einreihen. Dagegen konnten sich die Pruniers nicht nach vorne kämpfen, sondern mussten den Leferinks und Wilkinson/Millard den Vortritt lassen.

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Im Laufe des Rennens überrundeten Vanluchene/van den Bogaarts alle Teams bis zum neunten Rang, auf dem Wijers/Hoffmann durch den Tiefsand pflügten. Dazu gehörten auch der blass wirkende Weltmeister Koen Hermans sowie Davy Sanders/Jens Vincent. Das belgisch niederländische Duo musste sich beim Start hinten anstellen, nachdem die Quali bereits in der zweiten Runde mit plattem Hinterreifen beendet war. Im ersten Lauf versandete der WM-Fünfte, rettete aber am Ende noch Rang sechzehn.

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Peter/Zimmermann traten zu den Wertungsläufen nicht an. Fahrer Adrian laborierte nach den Samstags-Einsätzen wieder an seinen Rückenproblemen. Und da an den beiden nächsten Samstagen (!) in Schwedt (4.7.) und Aichwald (11.7.) Läufe zur Deutschen Meisterschaft stattfinden, mochte der DM-Führende im Kampf um den Titel verständlicherweise kein Risiko eingehen.

Den zweiten Start gewannen wiederum die neuen Tabellenführer, Prümmer/Schneider, Hermans/Rietman und die Lielbardis-Twins im Windschatten. Und abermals setzten sich Vanluchene/van den Bogaart bald von den Verfolgern ab. Prümmer musste dagegen die zwischenzeitlich schnelleren Letten sowie Julian Veldman/Rodolphe Lebreton und die Leferinks ziehen lassen. «Ich habe im zweiten Lauf einfach keinen guten Rhythmus gefunden, deswegen haben wir Plätze verloren. Am Ende konnten wir noch einmal aufholen», hielt Prümmer fest. Aber zur Attacke sollte es nicht mehr reichen. Mit 1,3 Sekunden Rückstand auf Veldman und 0,7 Sekunden auf Leferink fuhren die WM-Dritten über die Ziellinie. Dennoch konnten sie ihren dritten WM-Rang festigen, weil die direkten Verfolger mehr Punkte einbüßten.

Während Wilkinson/Millard mit einem beherzten Start Boden gut machen konnten, stagnierten die Pruniers wiederum im Mittelfeld und Hermans fiel nach seinem guten Start zurück. Auch Sanders büßte im Kampf um eine Top-five-Platzierung weitere Punkte ein. Dagegen brillierten Weltmeister-Sohn Niels Hendrickx und Beifahrer Tayim Kaethoven wiederum mit Rang zwölf.

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In drei Wochen gastiert der WM-Zirkus in Straßbessenbach. Auf der harten Bahn werden die Karten für die Spitzenteams neu gemischt. Außerdem dürften sich dort alle heimischen Gespanne ein Stelldichein geben, die partout keine Lust auf die Dünen von Lommel hatten. Info: msc-strassbessenbach.de.

Resultate Motocross-Gespann-WM Lommel/B:

1. Lauf: 1. Vanluchene/van den Bogaart (B/NL), VMC-Zabel. 2. D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV), WSP-Mega. 3. Prümmer/Schneider (D/A), VMC-AMS. 4. J.Veldman/Lebreton (NL/F), CPD-KTM. 5. K.Grondman/R.Vincent (NL), VMC-Zabel. 6. T.Leferink/S.Leferink (NL), VMC-KTM. 7. Wilkinson/J.Millard, (GB), WSP-Husqvarna. 8. K.Prunier/E.Prunier (F), WSP-KTM. 9. Wijers/Hoffmann (NL/D), VMC-Zabel. 10. Hermans/Rietman (NL), WSP-Mega. 11. T.van der Lagemaat/van Hal (NL), VMC-Zabel. 12. N.Hendrickx/Kaethoven (B), VMC-Mega. 13. D.Willemsen/Susebeek (NL), WSP-KTM. 14. B.van den Heuij/S.van den Heuij (NL), EML-Mega. 15. Hotze/Debruyne (NL/B), WSP-Husqvarna. 16. Sanders/J.Vincent (B/NL), WSP-Mega. 17. Banks/Pannell (GB), VMC-Zabel. 18. Hodges/Henderson (GB), WSP-Husqvarna. 19. Rogers/Beavis (GB), VMC-KTM. 20. R.Chanteloup/J.Chanteloup (F), WSP-KTM. 29. Peter/Zimmermann(D), VMC-Husqvarna.

2. Lauf: 1. Vanluchene. 2. Lielbardis. 3. Veldman. 4. Leferink. 5. Prümmer. 6. Grondman. 7. Wilkinson. 8. Prunier. 9. Wijers. 10. Van de Lagemaat. 11. Willemsen. 12. Hendrickx. 13. Sanders. 14. I.Kops/Koenst (NL), WSP-Husqvarna. 15. Mulders/M.van Deutekom (NL), WSP-Zabel. 16. Van den Heuij. 17. Hermans. 18. Rogers. 19. G.Kinge/L.Hodges (GB), WSP-KTM. 20. Hodges. 28. Peter.

WM-Stand nach 14 von 24 Läufen:

1. Vanluchene 328 Punkte. 2. Prunier 303. 3. Prümmer 270. 4. Wilkinson 248. 5. Sanders 191. 6. Leferink 190. 7. Hermans 174. 8. Lielbardis 163. 9. Grondman 152. 10. Foden 147. 11. Wijers 142 15. Peter 85. 17. Hengster 52. 26. Heinzer 20. 29. Uhlig 17. 34. Hofmann 10. 39. Buob 6.

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