Bleibt der Speedway-GP in Landshut? Wie der Club die Lage einschätzt

Ganzjährig ist der AC Landshut mit den Rennen zur «Krajowa Liga Zuzlowa», der dritten polnischen Speedway-Liga, gefordert, beteiligt sich mit dem Inn-Isar-Racing-Team an der 2. Deutschen Bundesliga und stellt zudem eine Mannschaft im ADAC-Bayern-Cup. Obendrein richtete der Club Anfang Mai das Großevent mit einem Halbfinalrennen zum World-Cup und den Grand Prix von Deutschland aus, was sich erneut als herausragendes Ereignis darstellte.

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«Der Zuspruch war freitags mit 5000 Zuschauern sogar höher als erwartet, die 7000 zum GP am Samstag passen für uns, das ist das, was für uns möglich ist», stellte Kerstin Rudolph als zweite Vorsitzende im Nachgang zum Doppelevent fest. «So eine Zweitagesveranstaltung kann man nicht jedes Jahr machen, das war jetzt mal ein Highlight.»

GP-Zukunft in Landshut ist offen

Mit der Ausrichtung des WM-Auftakts endete die für drei Jahre geschlossene Vereinbarung für den Grand Prix, für kommendes Jahr steht noch nicht fest, wie es weitergeht. «Wir haben noch keine Gespräche geführt», erklärte Rudolph gegenüber SPEEDWEEK.com. «So eine Ausrichtung eines GP ist mit einem gewissen Risiko behaftet. Wir hatten dreimal absolutes Glück mit dem Wetter und man darf sich gar nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn wir zum Beispiel an einem Montag wiederholen müssten. Auch die Parkplatzsituation am Flughafen ist sehr speziell bei uns, weil man die Flächen nur einen Tag sperren kann. In diesem Jahr hatten wir eine Ausnahme, dass am Freitag ab 15 Uhr gesperrt werden konnte. Aber die Zufahrt und die Wiese drumherum können das Flughafengelände als Parkplatz nicht ersetzen.»

Für den deutschen Speedwaysport ist die Teilnahme in Polen ein Erfolgsmodell. kerstin rudolph

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Im Ligaalltag, wenn die Landshuter Devils über das Jahr gleich mehrere Rennen in der One-Solar-Arena bestreiten, sind solche Sondersperrungen nicht nötig. Mit einem gewissen Stolz darf das Engagement der Bayern in der polnischen Liga als Erfolg gewertet werden. «Ich glaube, für den deutschen Speedwaysport ist die Teilnahme in Polen ein Erfolgsmodell. Man muss nur an Norick Blödorn denken, der bei uns leichter in die Liga einsteigen konnte. Gerade die jungen Fahrer wie Janek Konzack und Mario Häusl können ohne den extremen Druck bei uns fahren, oder schon früher als sonst üblich in so eine Liga einsteigen und sich als U21-Fahrer beweisen. Man sieht ja, dass es unseren Talenten etwas bringt und gebracht hat», erzählte Rudolph. «Am Ende des Tages muss man die jungen Fahrer entwickeln und dem deutschen Bahnsport tut das bestimmt gut, dass wir dabei sind. Wir haben noch einige Talente in der Hinterhand, in drei bis vier Jahren haben wir wieder eine gute Mannschaft für ein internationales Prädikat.»

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Somit bleibt die polnische Liga, und auch die Ausrichtung von Großevents wie dem Grand Prix, auch in Zukunft für den Landshuter Club ein Thema, wie Rudolph bestätigte: «Wir sind 2021 in die polnische Liga eingestiegen, 2024 in den GP und jetzt muss man mal unter allem einen Strich ziehen und eine Strategie entwickeln, wo es hingehen soll. Es ist nicht immer einfach, das am Laufen zu halten und das funktioniert auch nur mit unseren Sponsoren, deren Unterstützung ganz groß und breit gefächert ist. Nur so können wir unsere Verpflichtungen, auch gegenüber unseren Fahrern, einhalten.»