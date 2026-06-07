Speedway-GP Manchester: Brady Kurtz krallt sich den Sieg und die WM-Führung

Zunächst begann der zweite Grand Prix binnen 24 Stunden in Manchester wenig spektakulär und die ersten Läufe wurden bereits am Start entschieden. Wie schon am Freitag präsentierten sich die Australier in starker Form und auch der Däne Michel Jepsen Jensen punktete von Anfang an ordentlich. Lediglich Max Fricke, der den ersten GP in Manchester gewann, brauchte bis zum vierten Durchgang, ehe er den ersten Laufsieg einfahren konnte, nachdem er in den ersten drei Durchgängen nur drei Zähler zusammengeklaubt hatte. Fricke kam immerhin noch auf neun Punkte, was für ihn jedoch zur Folge hatte, dass er in die Last-Chance-Läufe musste, während Jensen mit 14 von 15 Zählern und Brady Kurtz mit zwölf Punkten direkt für das Finale qualifiziert waren.

Werbung

Werbung

Huckenbeck schlägt den Weltmeister

Nach einem schlechten ersten Lauf wechselte Kai Huckenbeck als einziger Deutscher im Feld auf sein zweites Motorrad, das zahlte sich aus: Der 33-Jährige setzte sich im sechsten Lauf an die Spitze des Feldes und fuhr Weltmeister Bartosz Zmarzlik davon. Im elften Lauf bestätigte der Werlter seine Leistung und konnte erneut gewinnen, als er von außen kommend Leon Madsen, Kacper Woryna und Jason Doyle hinter sich lassen konnte. Nach einem Nuller im vierten Durchgang konnte der Norddeutsche im letzten Vorlauf noch einmal liefern und sich so seinen Platz in den Last-Chance-Qualifiern sichern. Huckenbeck blieb in diesem Lauf hinter dem Dänen Jensen lange auf der inneren Spur und konnte mit dieser Taktik Patryk Dudek und den späteren Sieger Brady Kurtz hinter sich halten.

Spektakulär: Bartosz Zmarzlik (gelb) Foto: jarek pabijan Spektakulär: Bartosz Zmarzlik (gelb) © jarek pabijan

Mit acht Punkten schaffte Huckenbeck den Sprung in die Last-Chance-Qualifier, in denen die beiden letzten Finalplätze vergeben werden. Im ersten LCQ konnte Robert Lambert zwischenzeitlich die Führung übernehmen, obwohl Jack Holder von innen deutlich besser losgekommen war. Holder konterte aber bereits in der Zielkurve und konnte mit einem Überschuss an Geschwindigkeit an die Spitze gehen und letztlich souverän ins Finale fahren.

Werbung

Werbung

Im zweiten Last-Chance-Heat kam Huckenbeck als Letzter aus den Bändern und konnte nichts mehr ausrichten. Zwar war er am Feld dran, doch vorne konnte Zmarzlik an Doyle vorbeigehen und sich die vierte Finalteilnahme des Jahres sichern, während Huckenbeck auf dem letzten Platz hinter Jan Kvech blieb, was den neunten Rang in der Tageswertung bedeutet.

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Kai Huckenbeck (rot) eroberte zwei Laufsiege Foto: jarek pabijan Kai Huckenbeck (rot) eroberte zwei Laufsiege © jarek pabijan

Turbulente dritte Runde im Finale

Im Finale sicherte sich zunächst Jensen, der zuletzt 2012 in Vojens einen Grand Prix gewonnen hat, die Führung, wurde jedoch bereits ausgangs der Zielkurve von Zmarzlik überholt. Während der Pole die Führung übernahm, lag Kurtz auf dem letzten Rang, doch bei der Einfahrt in die dritte Runde stach der Australier mit einem starken Manöver an die Spitze. Weltmeister Zmarzlik war durch diese Aktion zwischenzeitlich auf den dritten Rang zurückgefallen und fuhr dann in der Zielkurve fast auf Jensen auf, wodurch er kurzzeitig sogar Letzter war. Kurtz gab die Führung nicht mehr her und gewann somit seinen ersten Grand Prix des Jahres vor Jensen und Zmarzlik, was ihm auch die Führung in der Weltmeisterschaft einbrachte.

Ergebnisse Speedway-GP Manchester/GB:

Brady Kurtz (AUS), 20 WM-Punkte/12 Vorlaufpunkte Michael Jepsen Jensen (DK), 18/14 Bartosz Zmarzlik (PL), 16/10 Jack Holder (AUS), 14/10 Max Fricke (AUS), 12/9 Jason Doyle (AUS), 11/7 Jan Kvech (CZ), 10/10 Kacper Woryna (PL), 9/8 Kai Huckenbeck (D), 8/8 Robert Lambert (GB), 7/8 Leon Madsen (DK), 6/7 Patryk Dudek (PL), 5/5 Anders Thomsen (DK), 4/4 Andzejs Lebedevs (LV), 3/4 Tom Brennan (GB), 2/3 Nazar Parnitskyi (UA), 1/1

Werbung

Werbung