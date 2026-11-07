Überraschung: Dettwiler unterschreibt bei Yamaha-Team – in der Sportbike-WM

Am 26. Oktober 2025 wurde der Schweizer Noah Dettwiler in Sepang in der Besichtigungsrunde des Moto3-Grand-Prix vom Spanier Jose Antonio Rueda, der bereits als Weltmeister feststand, von hinten mit über 180 km/h Überschuss gerammt. Dettwiler hatte technische Probleme und fuhr sehr langsam am Streckenrand. Der Schweizer wurde durch die Luft geschleudert, erlitt links einen offenen Unterschenkelbruch, lebensgefährliche innere Verletzungen und musste reanimiert werden .

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Fast ein Jahr später, am 10. Oktober 2026, bestritt Noah bei der Italienischen Supersport-Meisterschaft in Vallelunga, 35 Kilometer nördlich von Rom, wieder ein Rennen. Für den 21-Jährigen war das nicht nur ein persönlicher Meilenstein auf seinem Weg zurück, er legte damit auch den Grundstein für seine weitere Rennfahrerkarriere.

Überraschend hat Dettwiler nun einen Vertrag mit dem Team BrCorse Yamaha für die Sportbike-WM 2027 unterschrieben, als Teamkollege bekommt er den WM-Dritten Carter Thompson aus Australien. «Ich freue mich riesig, dass ich nach einem langen Jahr der Genesung wieder voll in den Rennsport zurückkehre», teilte der Schweizer mit. «Ich bin überglücklich, diese Chance zu bekommen und gemeinsam an die Arbeit zu gehen und uns weiterzuentwickeln. Und ich kann es kaum erwarten, die R7 zum ersten Mal zu testen und dass die Saison losgeht.»

Yamaha-Rennchef spricht von sehr starkem Duo

Niccolò Canepa, Rundstreckenmanager von Yamaha Motor Europe, sagte: «Wir freuen uns sehr, dass Carter 2027 weiterhin mit BrCorse zusammenarbeiten wird, nachdem das Team 2026 eine beeindruckende erste Saison mit der R7 in der Sportbike-Weltmeisterschaft absolviert hat. Carter war zweifellos einer der stärksten Fahrer in der zweiten Saisonhälfte, und wir sind zuversichtlich, dass er sofort loslegen und 2027 einen vollwertigen Angriff auf den Titel starten kann. Darüber hinaus freuen wir uns sehr, dass Andrea Brambilla und das Team Noah Dettwiler für 2027 unter Vertrag genommen haben, der damit sein vollwertiges Comeback im Rennsport feiert. Auf dem Papier bilden Carter und Noah ein unglaublich starkes Fahrerduo, und wir sind gespannt, was sie im nächsten Jahr gemeinsam erreichen können.»

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Die Sportbike-WM 2027 beginnt am Wochenende 19.–21. März in Portimao/Portugal und umfasst acht Veranstaltungen mit insgesamt 16 Rennen. Das Finale ist am 17. Oktober in Estoril/Portugal.