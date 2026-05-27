Kimi Antonelli (Mercedes): Hätte er auch ohne das Russell-Aus gewonnen?

Für Mercedes war der Kanada-GP erst nervenaufreibend – und dann aufgeteilt in Leid und Freud. In den ersten 30 Runden des Grand Prix lieferten sich Kimi Antonelli und George Russell enges Racing, duellierten sich Rad an Rad und gingen an die Grenzen. Regelmäßig wirkte es, als könnte das Duell in der nächsten Kurve vorbei sein, weil sich die Teamkollegen abschießen. Doch es kam anders – das Duell endete, weil George Russell mit einem Defekt in Runde 30 zum Stehen kam. Kimi Antonelli fuhr zu seinem vierten Sieg insgesamt und in Serie.

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Antonelli hatte sich den Sieg anders vorgestellt

Antonelli nach dem GP: «Es war es schön, das Wochenende gut abzuschließen. Natürlich war es nicht ganz so, wie ich mir den Sieg vorgestellt hatte, denn es war ein enger Kampf mit George, und ich glaube, der hätte sich bis zum Schluss hingezogen.» Doch George Russell hatte in Runde 30 ein Problem an seiner Antriebseinheit, war völlig machtlos und frustriert, musste mitten auf der Strecke abstellen. Das bis dahin enge und packende teaminterne Duell der Silberpfeile war beendet, Antonelli der Profiteur.

WM-Leader Antonelli: «Aber natürlich nehmen wir den Sieg mit. Dieses Mal lief es gut für mich und schlecht für ihn, und vielleicht kommt es ein anderes Mal andersherum. Wir müssen einfach weiter das Beste herausholen und jede sich bietende Gelegenheit nutzen.» Antonellis WM-Führung wuchs mit den 25 Punkten aus dem GP auf 43 Zähler.

Wie das Rennen ausgegangen wäre, wenn Russell nicht ausgefallen wäre, werden wir nie erfahren. Antonelli hat aber einen kleinen Verdacht. Denn er stellte fest: Zum Zeitpunkt des Ausfalls hatte er einen Vorteil, obwohl Russell bei seinem Aus in Führung lag.

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Antonelli: Vorteil am Ende des ersten Stints?

Antonelli: «Ich glaube, am Ende des Stints hatte ich einen kleinen Vorteil, weil ich etwas mehr Tempo hatte. Ich glaube, George hatte anfangs etwas mehr Tempo, aber dann hat sein Reifen etwas mehr nachgelassen, aber es wäre sehr knapp geworden.»

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Antonelli zum plötzlichen Aus seines Teamkollegen: «Natürlich war es nicht schön, seinen Ausfall mitanzusehen, denn wie gesagt, es wäre bis zum Schluss ein sehr intensiver Kampf gewesen. Es wäre interessant gewesen zu sehen, wie es ausgegangen wäre.»