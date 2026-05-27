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TT 2026: Auch das noch! Schwerer Unfall von Ryan und Callum Crowe

Kein Training bei der Tourist Trophy, das nicht mit der roten Flagge gestoppt werden muss. Dieses Mal erwischte es die Trainingsschnellsten der Seitenwagen, die Lokalmatadore Ryan und Callum Crowe.

Helmut Ohner

Von

Road-Racing

Ryan und Callum Crowe
Ryan und Callum Crowe
Foto: iomttraces.com
Ryan und Callum Crowe
© iomttraces.com

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Die dritte Trainingssitzung der Seitenwagen war gerade erst einmal wenige Minuten im Gange, als es wegen eines schweren Unfalls gestoppt werden musste. Weil zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Teams auf die Strecke gegangen waren und diejenigen mit höheren Startnummern gezeigt wurden, die ihre Gespanne auf der Strecke angehalten hatten, war man sich bewusst, dass es sich um eines der Top-Teams handeln musste.

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Wie die Rennleitung bestätigte waren Ryan und Callum Crowe, die Sieger der letzten vier Rennen und Trainingsschnellste der letzten beiden Qualifyingsessions, bei Crosby verunglückt.

Der Fahrer des Seitenwagens mit der Startnummer 1 ist ersten Berichten zufolge bei Bewusstsein und ansprechbar und wurde mit dem Krankenwagen ins nahegelegene Noble’s Hospital gebracht, um die Schwere seiner Verletzungen abklären zu lassen. Auch sein Bruder soll ebenfalls bei Bewusstsein und ansprechbar sein. Auch er wurde mit dem Krankenwagen ins Noble’s Hospital gebracht, um dort weiter behandelt zu werden.

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