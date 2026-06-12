Disqualifikation: Abt Lamborghini verliert zweiten Rang bei 24h Nürburgring

Das bei den ADAC RAVENOL 24h Nürburgring 2026 zweitplatzierte Team Abt wird aufgrund eines technischen Verstoßes nachträglich disqualifiziert. Dies haben die Sportkommissare in einer Sitzung am 12. Juni 2026 beschlossen. Der Lamborghini-Rennstall aus dem Allgäu verzichtet auf eine Berufung gegen die Entscheidung.

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Die nachfolgenden Fahrzeuge rücken auf, sodass hinter dem siegreichen Mercedes-AMG Team RAVENOL mit Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller und Maxime Martin (Mercedes-AMG GT3) nun der Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO von Walkenhorst Motorsport mit Christian Krognes, Mattia Drudi und Nicki Thiim folgt. Neu auf Rang 3: ROWE Racing mit Daniel Harper, Max Hesse, Sheldon van der Linde und Dries Vanthoor (BMW M4 GT3 EVO).

Bei einer technischen Nachuntersuchung war am Lamborghini mit der #84 (mit Luca Engstler, Mirko Bortolotti und Patric Niederhauser) eine zu hohe Leistung festgestellt worden. Diese lag außerhalb des Toleranzbereichs, der laut Balance of Performance (BoP) vorgeschrieben ist.

Insgesamt waren in den Tagen nach dem Rennen im Rahmen einer routinemäßigen Nachuntersuchung sechs GT3-Fahrzeuge der SP9-Klasse überprüft worden. Bei den Untersuchungen der anderen fünf Fahrzeuge von Aston Martin, BMW, Ford, Mercedes-AMG und Porsche unter anderem auf einem Rollenprüfstand zur Leistungsmessung gab es keine Beanstandungen.

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