Valentin Debise (ZX Moto): «Arenas hebt sich deutlich von allen anderen ab»

Mit einem solch guten Supersport-Einstand von ZX Moto hatten die Wenigsten gerechnet. Aushängeschild Valentin Debise gewann sechs der bisher 16 Rennen und beendete 13 in den Top-10. Als WM-Zweiter nach 2/3 der Saison gehörte der Franzose lange zum Kreis der Titelkandidaten.

Werbung

Werbung

Keinen Zweifel am Erfolg hatte der jedoch der 34-Jährige, der im Top-Team Evan Bros Racing ein vertrautes Umfeld wiederfand. «Ich habe mir von Anfang an gesagt: Nächstes Jahr könnte ich Weltmeister werden», erinnert sich Debise im Gespräch mit Paddock-GP. «Deshalb hatte ich das Ziel dieses Jahr von Beginn an im Kopf, auch wenn der Start etwas holprig war. Trotzdem muss man auf dem Boden bleiben. Das Ziel ist es, aus jedem Rennen das Beste herauszuholen, ohne etwas Dummes zu tun – und vor allem einen fünften oder sechsten Platz zu sichern, so wie in Assen, wenn mehr nicht drin ist. Wir müssen also bis zum Jahresende konstant gute Leistungen zeigen.»

Noch besser – vor allem konstanter – lief es jedoch für den aus der Moto2 zum neuen Yamaha-Team AS Racing gewechselten Albert Arenas. Der Spanier gewann zwar nur drei Rennen, stand jedoch bei 10 weiteren auf dem Podium und führt mit 291 Punkten klar vor Debise mit 209 Punkten.

«Arenas hebt sich deutlich vom Rest ab; er ist sehr stark», lobte der ZX Moto-Pilot den WM-Leader. «Dann gibt es noch die anderen: Öncü ist sehr stark, und Masia – solange sein Motorrad 10 km/h schneller ist als das der anderen, wird er ganz vorn mitmischen. Und dann gibt es dieses Jahr so viele talentierte Außenseiter wie Booth-Amos, Mahias, Garcia … Die Liste ließe sich fortsetzen. Das Feld liegt dieses Jahr sehr eng beisammen und das Tempo ist unglaublich hoch, daher könnte es viele Überraschungen geben.»

Werbung

Werbung