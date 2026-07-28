Mit Barcelona-Catalunya und Monza: FIA WEC ändert Kalender 2026

Lange gab es im Hintergrund Gerüchte, doch nun folgte die Bestätigung seitens der FIA WEC. Die Saison 2026 der Sportwagen-WM wird mit jeweils einem Rennen in Barcelona-Catalunya und Monza zu Ende gehen. Eigentlich standen Katar und Bahrain im Kalender, doch aus den allgemein bekannten Gründen wird dort in dieser Saison kein WEC-Rennen mehr ausgetragen.

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Katar war zunächst sogar als Saisonauftakt Ende März 2026 eingeplant und wurde dann in den Herbst gelegt. Bahrain war ursprünglich als das Saisonfinale geplant – nur ist klar, dass beide Events 2026 nicht stattfinden. Als Ersatz springen Barcelona-Catalunya und Monza in die Bresche. Das Rennen in Spanien ist für den 16. bis 18. Oktober 2026 angesetzt. In Norditalien soll dann vom 6. bis 8. November 2026 gefahren werden.

«Wir haben die Entwicklungen im Nahen Osten in den vergangenen Monaten genau verfolgt. Noch vor wenigen Wochen waren wir optimistisch, Rennen in Katar und Bahrain austragen zu können. Die aktuelle Lage zwingt uns jedoch leider dazu, auf einen Alternativplan auszuweichen», so WEC-Boss Frédéric Lequien. «Wir haben uns dazu entschlossen, diese beiden Saisonabschlussrennen durch Veranstaltungen in Barcelona und Monza zu ersetzen. Aus logistischer Sicht war es unerlässlich, diese Entscheidung bereits jetzt zu treffen, damit die Hersteller, die Teams und die Organisation der FIA WEC alle notwendigen Vorkehrungen treffen können. Ich möchte Katar und Bahrain herzlich für ihr Verständnis in dieser Zeit danken. Wir stehen in ständigem Austausch mit beiden Rennstrecken sowie deren nationalen Verbänden und sind stolz auf die engen, langjährigen Beziehungen, die wir im Nahen Osten aufgebaut haben. Es handelt sich um äußerst wichtige und etablierte Veranstaltungen im Rahmen der FIA WEC, die dies auch noch viele Jahre lang bleiben werden.»

Beide Rennen «nur» sechs Stunden

Tatsächlich haben die Terminanpassungen auch Auswirkungen auf die Rennlängen. Katar war für 1812 Kilometer angesetzt und Bahrain für acht Stunden. Die Rennen in Barcelona-Catalunya sowie in Monza werden aber nur jeweils sechs Stunden lang sein. Bedeutet zudem: Anstatt anderthalbfacher wird es bei beiden Events auch nur die ganz normale Punkteanzahl (mit 25 Zählern für den Sieg) geben.

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In Barcelona-Catalunya wurde bislang noch kein WEC-Rennen gefahren. 2019 fand dort aber der offizielle Vorsaisontest (Prologue genannt) statt. In Monza war die WEC von 2021 bis 2023 unterwegs.