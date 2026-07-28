Collin Veijer musste seine Probleme umfahren: Operation in der Sommerpause
Der niederländische Moto2-WM-Pilot Collin Veijer aus dem Team Red Bull KTM Ajo hat sich in seiner Heimat einer Armpump-Operation am rechten Unterarm unterzogen. Jetzt geht der Blick nach vorne.
Die Motorrad-WM befindet sich in der Sommerpause, bevor es in allen Klassen ab dem 7. August in Silverstone weitergeht. Diese Unterbrechung hat Red Bull KTM Ajo-Fahrer Collin Veijer zu einem Eingriff am rechten Unterarm genutzt. Der 21-Jährige ließ sich gleich nach dem Sachsenring das Kompartmentsyndrom – im Rennsport auch Armpump genannt – behandeln.
Der groß gewachsene Niederländer versuchte zuletzt die Nachwirkungen einer Schulterverletzung zu umfahren. Dabei trat immer wieder das Armpump-Problem im Unterarm auf, die Operation bei Spezialist Dr. Tjeerd de Jong in der Sommerpause war ein naheliegender Schritt.
Mittlerweile trainiert zweifache Moto3-Grand-Prix-Sieger wieder privat auf dem Motorrad. In seiner Wahlheimat Spanien saß der Ajo-Fahrer am Wochenende im Sattel eines Yamaha-R1-Superbikes. Dabei wurde der Arm einem ersten ernsthaften Test unter Rennbedingungen unterzogen, Collin zeigte sich sehr zufrieden.
Eigentlich steht das KTM-Aufgebot
In der Moto2-WM belegt Veijer in seinem zweiten Jahr in der mittleren Klasse in der Tabelle aktuell Platz 10, was nicht ganz den Vorstellungen entspricht und angesichts der Probleme nicht schlecht, aber verbesserungsfähig ist. Im Hintergrund arbeitet Veijers Manager Laurens Klein-Koerkamp an der Ausrichtung für die Zukunft. Im Ajo-Stall
Bei den Teambossen Aki und Niklas Ajo ist das Moto2-Aufgebot für 2027 mit Veijer und Jose Antonio Rueda eigentlich fixiert. Nun muss im Hintergrund an einer Lösung für Carpe gearbeitet werden, denn KTM will das spanische Megatalent
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