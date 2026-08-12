Offiziell: ZX Moto verpflichtet Tobias Ebster und peilt die Dakar 2027 an

Seit mehreren Monaten waberte es als Gerücht durch die Medien, nun ist es offiziell: Tobias Ebster hat nach seinem Aus beim deutsch-indischen Rallye-Team Hero Motorsport eine neue Herausforderung gefunden, und die heißt ZX Moto.

Werbung

Werbung

Der erst 2024 gegründete Motorradhersteller hat auf der Rundstrecke im ersten Jahr in der Supersport-WM beeindruckende Erfolge gefeiert und hat gute Chancen, mit Valentin Debise Vizeweltmeister zu werden – und damit vor Ducati, Triumph, Kawasaki und Honda! Der Franzose gewann sechs Rennen, so viele wie kein anderer Fahrer in diesem Jahr.

Firmengründer Zhang Xue hatte sich zuvor mit Kove Moto einen Namen gemacht. Dass der Einstieg in den Rallye-Sport auf seiner Agenda steht, betonte der Chinese frühzeitig. Nun setzt der motorsportbegeisterte Xue sein Vorhaben um. Dafür verbündete sich ZX Moto mit dem Rallye-Team Joyride Race Service, das den Werksauftritt umsetzen wird. Das spanische Team war zuvor mit KTM verbunden und wird zukünftig unter ZX Moto Factory Rally Team firmieren.

Bereits bei der Marokko-Rallye vom 28. September bis 3. Oktober soll das Debüt von ZX Moto im Rahmen der Weltmeisterschaft erfolgen. Mit dem 28-jährigen Österreicher wurde ein Top-Fahrer verpflichtet. Tests wurden bereits in Spanien gefahren.

Werbung

Werbung

ZX Moto steigt mit Tobias Ebster in die Rallye-WM ein Foto: ZX Moto ZX Moto steigt mit Tobias Ebster in die Rallye-WM ein © ZX Moto

Thema der Woche Das Formel-1-Startfeld 2027: Platzt die Transfer-Bombe erst im Herbst? Sommerzeit, Ferienzeit, Saure-Gurke-Zeit: Dies sind die Wochen, in welchen normalerweise die hanebüchensten Fahrerwechsel diskutiert werden. Die Sensation zur Saison 2027 hin lässt auf sich warten. Weiterlesen

Sein Motorrad ist die 450 Rally, die kompromisslos für den Einsatz im harten Rallye-Sport entwickelt wurde. Die Motorleistung von 60 PS und das Gewicht von 128 kg sind branchenüblich. Die Chinesen wollen von Beginn an eine Straßenversion mit Euro-5-Abgasnorm sowie eine vollausgestattete Rennversion anbieten.