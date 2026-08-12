Langjähriges Audi-Topteam setzt Ford Mustang GT3 bei Suzuka 1000km ein

Eine neue Partnerschaft zwischen Miedecke Motorsport und dem Melbourne Performance Centre wird die Hoffnungen von Ford auf einen Sieg beim 1000-km-Rennen in Suzuka vom 11. bis 13. September tragen.

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Die neue Partnerschaft, die gemeinsam als «Miedecke Motorsport by Team MPC» auftritt, wird beim Debüt des Mustangs beim Langstreckenrennen von drei äußerst erfahrenen «Blue Oval»-Fahrern profitieren: Christopher Mies, Dennis Olsen und dem Sieger des 1000-km-Rennens von Suzuka 2019, Frédéric Vervisch.

Dieselbe Besetzung gewann 2025 gemeinsam das «Rolex 24» in der GTD Pro-Klasse und fuhr bereits im Mai bei den ADAC Ravenol 24h Nürburgring gemeinsam einen Mustang.

Ihr Team in Suzuka vereint zwei wichtige Akteure des australischen Motorsports.

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Miedecke setzt den Mustang GT4 vor allem in Australien ein, fungiert aber auch als offizieller australischer Ersatzteillieferant für die Mustangs in GT3- und GT4-Spezifikation sowie für den «Dark Horse R», der im Mustang Cup Australia zum Einsatz kommt.

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«Das ist eine fantastische Gelegenheit für ein rein australisches Projekt, bei einem der großartigsten Sportwagenrennen der Welt anzutreten», sagte Andrew Miedecke, CEO von Miedecke Motorsport. «Es war großartig, unsere Partnerschaft mit dem Team MPC in diesem Jahr auszubauen. Wir teilen uns Räumlichkeiten in deren Werkstatt in Melbourne, und dank unserer Verbindungen zu Ford Racing passte diese Partnerschaft perfekt. Wir sind alle sehr dankbar, dass Ford uns den Einsatz seines offiziellen Werkswagens in Suzuka anvertraut hat. Auch die Fahreraufstellung ist hervorragend. Ford fährt, um zu gewinnen, und genau das ist auch unsere Absicht.»

Das Melbourne Performance Centre hingegen ist dank seiner langjährigen Verbindung zu Audi eines der bekanntesten GT-Teams Australiens. Derzeit führt es die Fahrerwertung der GT World Challenge Australia an.

«Das ist ein spannendes Projekt für unser Team, und wir freuen uns schon sehr darauf, nach Japan zu reisen, um Ford beim 1000-km-Rennen von Suzuka zu vertreten», fügte MPC-Direktor Troy Russell hinzu. «Wir haben in diesem Jahr eng mit Miedecke Motorsport zusammengearbeitet, und diese Vereinbarung ist eine Fortsetzung der Partnerschaft, die wirklich gut funktioniert hat. Dies ist eines der weltweit angesehensten Sportwagenrennen, und wir sind überzeugt, dass wir alle richtigen Voraussetzungen mitbringen, um dort wirklich Eindruck zu hinterlassen. Chris Mies und Frédéric Vervisch sind bereits in der Vergangenheit für unser Team gefahren, daher wissen wir, dass wir eine großartige Fahreraufstellung haben, und wir können es kaum erwarten, dort anzutreten.»

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Mit dem Ford von Miedecke/MPC steigt die Zahl der bestätigten Hersteller in der Pro-Klasse auf sechs. Chevrolet, Ferrari, Mercedes-AMG, Nissan und Porsche haben ihre Teilnahme bereits bestätigt, während weitere Nennungen erwartet werden, wenn am kommenden Donnerstag die vorläufige Teilnehmerliste veröffentlicht wird.