Aprilia in der MotoGP: Die eindrucksvollen Zahlen zur dominierenden Marke

Aprilia ist derzeit in der MotoGP-WM die Nummer 1 unter den Herstellern. Die Italiener dominieren die Saison 2026 und sorgen dennoch für einen spannenden WM-Fight. In der Saison 2015 gab es die Rückkehr von Aprilia in die Motorrad-Königsklasse, mit dem Gresini-Team. Die ersten beiden Jahre bewegte Stefan Bradl das Bike aus Noale. Seit 2022 ist Aprilia in der MotoGP wieder mit einem Werksteam vertreten.

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Zehn Jahre später steht Aprilia als Seriensieger da. Erst mit der Ankunft des ehemaligen Formel 1-Managers Massimo Rivola ging es so richtig bergauf. Einige Fakten zur Aprilia-Performance lesen sich schon jetzt eindrucksvoll: Der Dreifach-Sieg in Silverstone war bereits der dritte «Podium lockout» in einem Grand Prix in der laufenden Saison nach Le Mans und Assen. Der Triumph von Trackhouse-Aprilia-Ass Raul Fernandez am Sonntag war der siebte Grand-Prix-Sieg für Aprilia in bisher zwölf Sonntagsrennen.

Ausgeglichenheit unter den vier Aprilia-Piloten

Dass die Italiener noch relativ jung im Geschäft sind, zeigt auch die Tatsache, dass es erst der 17. Sieg (Sprints und Grands Prix) von Aprilia in der MotoGP-WM war. Dennoch: Über alle Klassen der Motorrad-WM hinweg war die eindrucksvolle Fernandez-Solofahrt in Silverstone der 311. Sieg für Aprilia. Zur Ausgeglichenheit im eigenen Stall: Durch den Sieg von Fernandez hat jetzt jeder der vier RS-GP-Piloten in der laufenden Saison zumindest ein Sonntagsrennen gewonnen.

Fernandez-Landsmann und WM-Leader Jorge Martin hat mit Platz 2 in Silverstone sein sechstes GP-Podest 2026 eingesackt. Die Sprintrennen dazugenommen stand der Weltmeister von 2024 in diesem Jahr bereits elf Mal auf dem Podium. Auch Martins Teamkollege Marco Bezzecchi kann trotz seiner Schwächephase im Juni und Juli bereits mit zehn Podestplätzen (Sprints und Grands Prix) aufwarten. Zudem belegt Aprilia nach zwölf von 22 Rennwochenenden in der WM-Tabelle mit Martin, Bezzecchi und Ogura die Ränge 1 bis 3. Und: Fernandez fehlen nur 19 Punkte auf die Top-3.

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