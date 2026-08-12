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Aprilia in der MotoGP: Die eindrucksvollen Zahlen zur dominierenden Marke

Aprilia hat dem italienischen Konkurrenten Ducati in der MotoGP-WM den Rang abgelaufen. Einige Zahlen des Herstellers aus Noale aus dieser Saison sind jetzt schon beeindruckend.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Aprilia-Dominanz in Silverstone: Fernandez, Martin und Bezzecchi
Aprilia-Dominanz in Silverstone: Fernandez, Martin und Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Aprilia-Dominanz in Silverstone: Fernandez, Martin und Bezzecchi
© Gold & Goose

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Aprilia ist derzeit in der MotoGP-WM die Nummer 1 unter den Herstellern. Die Italiener dominieren die Saison 2026 und sorgen dennoch für einen spannenden WM-Fight. In der Saison 2015 gab es die Rückkehr von Aprilia in die Motorrad-Königsklasse, mit dem Gresini-Team. Die ersten beiden Jahre bewegte Stefan Bradl das Bike aus Noale. Seit 2022 ist Aprilia in der MotoGP wieder mit einem Werksteam vertreten.

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Zehn Jahre später steht Aprilia als Seriensieger da. Erst mit der Ankunft des ehemaligen Formel 1-Managers Massimo Rivola ging es so richtig bergauf. Einige Fakten zur Aprilia-Performance lesen sich schon jetzt eindrucksvoll: Der Dreifach-Sieg in Silverstone war bereits der dritte «Podium lockout» in einem Grand Prix in der laufenden Saison nach Le Mans und Assen. Der Triumph von Trackhouse-Aprilia-Ass Raul Fernandez am Sonntag war der siebte Grand-Prix-Sieg für Aprilia in bisher zwölf Sonntagsrennen.

Ausgeglichenheit unter den vier Aprilia-Piloten

Dass die Italiener noch relativ jung im Geschäft sind, zeigt auch die Tatsache, dass es erst der 17. Sieg (Sprints und Grands Prix) von Aprilia in der MotoGP-WM war. Dennoch: Über alle Klassen der Motorrad-WM hinweg war die eindrucksvolle Fernandez-Solofahrt in Silverstone der 311. Sieg für Aprilia. Zur Ausgeglichenheit im eigenen Stall: Durch den Sieg von Fernandez hat jetzt jeder der vier RS-GP-Piloten in der laufenden Saison zumindest ein Sonntagsrennen gewonnen.

Fernandez-Landsmann und WM-Leader Jorge Martin hat mit Platz 2 in Silverstone sein sechstes GP-Podest 2026 eingesackt. Die Sprintrennen dazugenommen stand der Weltmeister von 2024 in diesem Jahr bereits elf Mal auf dem Podium. Auch Martins Teamkollege Marco Bezzecchi kann trotz seiner Schwächephase im Juni und Juli bereits mit zehn Podestplätzen (Sprints und Grands Prix) aufwarten. Zudem belegt Aprilia nach zwölf von 22 Rennwochenenden in der WM-Tabelle mit Martin, Bezzecchi und Ogura die Ränge 1 bis 3. Und: Fernandez fehlen nur 19 Punkte auf die Top-3.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

20

39:45,930

1:58,457

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,538

1:58,900

32

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

+3,393

1:58,880

23

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+4,702

1:58,652

19

05

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+6,256

1:58,940

15

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,382

1:58,690

15

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+9,550

1:59,152

10

08

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

20

+22,288

1:59,497

8

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+23,845

1:59,591

7

10

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

20

+25,411

1:59,644

6

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