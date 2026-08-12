Mehr als eine Talentprobe: Thomas Eder bei WM-Premiere zweimal Neunter
Dass der 41-jährige Deutsche Thomas Eder ein überaus talentierter Solo-Pilot ist, weiß man, aber dass er sich bei seinem WM-Debüt gleich in den Top-10 behaupten kann, kam für viele doch überraschend.
«In erster Linie geht es in Italien darum, Erfahrung im Feld der Seitenwagen-Eilte zu sammeln, aber insgeheim erhoffe ich mir jetzt schon einen Platz in den Top-10 », ließ Thomas Eder nach seinem selbst für ihn überraschenden Klassensieg bei der Internationalen Sidecar-Trophy auf dem Red Bull Ring SPEEDWEEK.com wissen. Hochmotiviert reisten er und sein erfahrener Beifahrer Kevin Kölsch zum Circuit «Angelo Bermamonti».
Mit zwei neunten Plätzen hinterließ das deutsche Duo eine deutliche Duftmarke, obwohl der Chauffeur nicht ganz zufrieden war. «Es muss besser werden», war seine klare Ansage. «Ich habe gesehen, wo es fehlt. Vor allem in Linkskurven tue ich mir noch schwer, auch meine Starts waren alles andere als optimal. Und bei den Bremspunkten war ich einige Male im Solo-Modus. Das muss ich noch aus meinem Kopf bringen.»
«Nach jeder Sitzung haben Kevin und ich Kurve für Kurve analysiert und er hat mir gesagt, wo er noch Potential für Verbesserungen sieht. Das war für mich ein ungemein wichtiger Baustein, dass ich mich am Wochenende kontinuierlich steigern konnte. Aber ohne die Hilfe von Maik Steinhausen in Sachen Setup, wo mir ja jegliche Erfahrung fehlt, wären diese Ergebnisse nicht möglich gewesen. Auch Harry Payne hat mir wertvolle Tipps gegeben.»
Am Nachhauseweg wurde in Sterzing eine Pause eingelegt, um auf die gelungene Premiere in der Weltmeisterschaft zünftig anzustoßen. «Ich war einfach zu müde, um weiterzufahren. Wir haben die Gelegenheit beim Schopf gepackt und haben beim Feiern nochmals ordentlich Gas gegeben.»
Bis zum nächsten WM-Einsatz in Assen (19. und 20. September) wird nicht weiter Party gemacht oder die Hände in den Schoß gelegt, sondern konsequent weiter an der Steigerung der Performance gearbeitet. «Ende August werden noch einige Testtage auf dem Balaton Park Circuit eingelegt und auch ein Start bei der Internationalen Sidecar-Trophy auf dem Slovakia Ring könnte noch auf dem Programm stehen», lässt der ehrgeizige Bayer nicht locker.
Resultat, Sprintrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 08.08.2026
Pl.
Fahrer/Beifahrer
Gespann
Rdn.
Zeit
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
12
19:41,031
2.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
12
19:51,442
3.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
12
19:52,997
4.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
12
19:59,059
5.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
12
20:02,256
6.
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)
ARS Yamaha
12
20:19,328
7.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
12
20:22,480
8.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
12
20:22,888
9.
Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)
ARS Yamaha
12
20:30,760
10.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
12
20:35.322
11.
Cyril Vinet/Gerald Vinet
ARS Yamaha
12
20:51,976
12.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
12
21:09,637
13.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
12
21:18,550
14.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
12
21:21,271
15.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
11
19:58,737
16.
Ulric Brillault/Cora Marsal (F)
LCR Yamaha
10
21:42,433
DNF
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
6
DNF
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
2
Resultat, Hauptrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 09.08.2026
Pl.
Fahrer/Beifahrer
Gespann
Rdn.
Zeit
1.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
18
30:39,567
2.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
18
30:40,216
3.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
18
30:40,826
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
18
30:41,344
5.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
18
30:43,333
6.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
18
30:44,042
7.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
18
30:45,956
8.
Cyril Vinet/Gerald Vinet
ARS Yamaha
18
30:50,211
9.
Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)
ARS Yamaha
18
30:54,671
10.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
18
30:55,027
11.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
17
30:41,629
12.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
17
30:42,404
13.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
17
31:10,080
14.
Ulric Brillault/Cora Marsal (F)
LCR Yamaha
17
31:53,256
DNF
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
15
DNF
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
14
DNF
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)
ARS Yamaha
13
DNS
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
WM-Zwischenstand nach 8 von 12 Rennen
Pl.
Team
Maschine
Pkte.
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
152,5
2.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
148
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
137
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
86,5
5.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
65
6.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
58
7.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
54
8.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
47,5
9.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
46,5
10.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
44,5
11.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
37
12.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
23
13.
Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)
ARS Yamaha
23
14.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
22
15.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
21
16.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
18
17.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
15
18.
Thomas Eder/Kevin Kölsch
ARS Yamaha
14
19.
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat
ARS Yamaha
10
20.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
7,5
21.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
6,5
22.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
5,5
23.
Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)
LCR Yamaha
5
24.
Ulric Brillault/Cora Marsal
LCR Yamaha
2
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