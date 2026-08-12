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Mehr als eine Talentprobe: Thomas Eder bei WM-Premiere zweimal Neunter

Dass der 41-jährige Deutsche Thomas Eder ein überaus talentierter Solo-Pilot ist, weiß man, aber dass er sich bei seinem WM-Debüt gleich in den Top-10 behaupten kann, kam für viele doch überraschend.

Seitenwagen

Thomas Eder und Kevin Kölsch harmonieren prächtig
Thomas Eder und Kevin Kölsch harmonieren prächtig
Foto: Helmut Ohner
Thomas Eder und Kevin Kölsch harmonieren prächtig
© Helmut Ohner

Im Artikel erwähnt

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«In erster Linie geht es in Italien darum, Erfahrung im Feld der Seitenwagen-Eilte zu sammeln, aber insgeheim erhoffe ich mir jetzt schon einen Platz in den Top-10 », ließ Thomas Eder nach seinem selbst für ihn überraschenden Klassensieg bei der Internationalen Sidecar-Trophy auf dem Red Bull Ring SPEEDWEEK.com wissen. Hochmotiviert reisten er und sein erfahrener Beifahrer Kevin Kölsch zum Circuit «Angelo Bermamonti».

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Mit zwei neunten Plätzen hinterließ das deutsche Duo eine deutliche Duftmarke, obwohl der Chauffeur nicht ganz zufrieden war. «Es muss besser werden», war seine klare Ansage. «Ich habe gesehen, wo es fehlt. Vor allem in Linkskurven tue ich mir noch schwer, auch meine Starts waren alles andere als optimal. Und bei den Bremspunkten war ich einige Male im Solo-Modus. Das muss ich noch aus meinem Kopf bringen.»

«Nach jeder Sitzung haben Kevin und ich Kurve für Kurve analysiert und er hat mir gesagt, wo er noch Potential für Verbesserungen sieht. Das war für mich ein ungemein wichtiger Baustein, dass ich mich am Wochenende kontinuierlich steigern konnte. Aber ohne die Hilfe von Maik Steinhausen in Sachen Setup, wo mir ja jegliche Erfahrung fehlt, wären diese Ergebnisse nicht möglich gewesen. Auch Harry Payne hat mir wertvolle Tipps gegeben.»

Im Artikel erwähnt

Am Nachhauseweg wurde in Sterzing eine Pause eingelegt, um auf die gelungene Premiere in der Weltmeisterschaft zünftig anzustoßen. «Ich war einfach zu müde, um weiterzufahren. Wir haben die Gelegenheit beim Schopf gepackt und haben beim Feiern nochmals ordentlich Gas gegeben.»

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Bis zum nächsten WM-Einsatz in Assen (19. und 20. September) wird nicht weiter Party gemacht oder die Hände in den Schoß gelegt, sondern konsequent weiter an der Steigerung der Performance gearbeitet. «Ende August werden noch einige Testtage auf dem Balaton Park Circuit eingelegt und auch ein Start bei der Internationalen Sidecar-Trophy auf dem Slovakia Ring könnte noch auf dem Programm stehen», lässt der ehrgeizige Bayer nicht locker.

Resultat, Sprintrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 08.08.2026

Pl.

Fahrer/Beifahrer

Gespann

Rdn.

Zeit

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

12

19:41,031

2.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

12

19:51,442

3.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

12

19:52,997

4.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

12

19:59,059

5.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

12

20:02,256

6.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)

ARS Yamaha

12

20:19,328

7.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

12

20:22,480

8.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

12

20:22,888

9.

Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)

ARS Yamaha

12

20:30,760

10.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

12

20:35.322

11.

Cyril Vinet/Gerald Vinet

ARS Yamaha

12

20:51,976

12.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

12

21:09,637

13.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

12

21:18,550

14.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

12

21:21,271

15.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

11

19:58,737

16.

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

10

21:42,433

DNF

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

6

DNF

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

2

Resultat, Hauptrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 09.08.2026

Pl.

Fahrer/Beifahrer

Gespann

Rdn.

Zeit

1.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

18

30:39,567

2.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

18

30:40,216

3.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

18

30:40,826

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

18

30:41,344

5.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

18

30:43,333

6.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

18

30:44,042

7.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

18

30:45,956

8.

Cyril Vinet/Gerald Vinet

ARS Yamaha

18

30:50,211

9.

Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)

ARS Yamaha

18

30:54,671

10.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

18

30:55,027

11.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

17

30:41,629

12.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

17

30:42,404

13.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

17

31:10,080

14.

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

17

31:53,256

DNF

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

15

DNF

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

14

DNF

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)

ARS Yamaha

13

DNS

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

WM-Zwischenstand nach 8 von 12 Rennen

Pl.

Team

Maschine

Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

152,5

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

148

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

137

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

86,5

5.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

65

6.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

58

7.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

54

8.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

47,5

9.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

46,5

10.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

44,5

11.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

37

12.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

23

13.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

ARS Yamaha

23

14.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

22

15.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

21

16.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

18

17.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

15

18.

Thomas Eder/Kevin Kölsch

ARS Yamaha

14

19.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat

ARS Yamaha

10

20.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

7,5

21.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

6,5

22.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

5,5

23.

Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)

LCR Yamaha

5

24.

Ulric Brillault/Cora Marsal

LCR Yamaha

2

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