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Alvaro Carpe (KTM Ajo) nach Platz 2 in Silverstone: «Bin etwas frustriert!»

Alvaro Carpe beendete das Moto3-Rennen in Silverstone auf Platz 2. Der KTM-Ajo-Pilot freute sich über sein fünftes Podium in dieser Saison. Zugleich ärgerte er sich über eine verpasste Siegchance.

Moto3

Alvaro Carpe konnte sich nur bedingt über Platz 2 freuen
Alvaro Carpe konnte sich nur bedingt über Platz 2 freuen
Foto: Gold & Goose
Alvaro Carpe konnte sich nur bedingt über Platz 2 freuen
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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In den ersten acht Saisonrennen der Moto3-WM 2026 fuhr Alvaro Carpe konstant Top-Ergebnisse ein. Zweimal Platz 2, zwei dritte und drei vierte Ränge waren die eindruckende Bilanz des KTM-Ajo-Piloten. Dann folgte mit Platz 6 in Brünn, dem Ausfall in Assen und Rang 11 auf dem Sachsenring ein Einbruch, weshalb er auch in der WM-Tabelle zurückfiel.

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In Silverstone wollte der Spanier zur alten Form zurückkehren. Im Qualifying stellte er seine KTM auf Startplatz 5. Von dort legte er im Rennen einen perfekten Start hin, es ging für ihn bis auf Position 2 nach vorn. Carpe befand sich in den ersten Runden unter den Top-5 und wartete ab. Zur Rennmitte konnten sich an der Spitze sechs Fahrer – Almansa, Uriarte, Carpe, Fernandez, Perrone und Esteban – absetzen. In den letzten drei Runden, als Carpe zunächst auf den fünften Platz zurückfiel, legte er eine großartige Schlussrunde hin. Er überholte zuerst Perrone, dann schnappte er sich Fernandez. Zudem profitierte er vom Crash von Teamkollege Brian Uriarte. Carpe wurde Zweiter und sicherte sich sein fünftes Saisonpodest.

David Almansa und Alvaro Carpe
David Almansa und Alvaro Carpe
Foto: Gold & Goose
David Almansa und Alvaro Carpe
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Carpe: «In den letzten beiden Runden dachte ich mir, dass ich alles verlieren könnte»

Zum chaotischen Finish meinte Carpe: «Speziell in den letzten beiden Runden dachte ich mir, dass ich alles verlieren könnte. Ich sah Brian, es war verrückt. Auch ich hätte stürzen können. Ich versuchte sitzen zu bleiben und nicht zu viel Zeit zu verlieren», schilderte er die ereignisreichen letzten Runden. «Ich war happy, weil ich mich zurückarbeiten konnte. Es war aber auch etwas frustrierend, weil uns Almansa in diesen beiden Runden entwischen konnte. Ich denke, dass ich der Einzige war, der ihm in diesen letzten Runden folgen hätte können. Aber mit all den brenzligen Situationen und Überholmanövern war es sehr schwierig. Ich bin etwas frustriert, weil ich weiß, dass ich ganz oben auf dem Podest stehen hätte können.»

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Dennoch war Carpe mit seinem Auftritt beim britischen Grand Prix ganz zufrieden. «Ich habe mich von Anfang an sehr gut gefühlt und wusste, dass ich wieder auf das Podium zurückkehren musste», meinte der 19-Jährige. «Am Ende konnten wir uns nach vielen Zweikämpfen diesen zweiten Platz und sehr wichtige Punkte für die Meisterschaft sichern. Jetzt heißt es, weiterzuarbeiten, damit wir in bestmöglicher Form nach Aragon kommen.»

In der WM-Tabelle kehrte Alvaro Carpe auf Platz 2 zurück. Auf WM-Leader Maximo Quiles, der wegen seines im Qualifying erlittenen Schlüsselbeinbruchs nicht am Grand Prix teilnehmen konnte, hat er derzeit 85 Punkte Rückstand.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22

15

32:45,262

2:10,251

25

02

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

15

+0,701

2:10,199

20

03

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

73

15

+0,991

2:10,222

16

04

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Leopard Racing

31

15

+1,111

2:10,386

13

05

Joel Esteban

LEVELUP-MTA

Joel Esteban

LEVELUP-MTA

78

15

+3,743

2:10,402

11

06

Joel Kelso

GRYD Racing

Joel Kelso

GRYD Racing

66

15

+11,614

2:10,984

10

07

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

27

15

+11,759

2:10,983

9

08

Eddie O'Shea

GRYD Racing

Eddie O'Shea

GRYD Racing

8

15

+11,818

2:11,038

8

09

Veda Pratama

Honda Team Asia

Veda Pratama

Honda Team Asia

9

15

+12,276

2:10,701

7

10

Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

18

15

+12,351

2:10,707

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