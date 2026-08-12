Mit DTM-Champion Ayhancan Güven - Absolute Racing mit starkem Porsche-Trio

Das Porsche Motorsport Asia Pacific-Kundenteam Absolute Racing hat eine zweite Pro-Besetzung für das Suzuka-1000-km-Rennen im nächsten Monat bekannt gegeben: Die Porsche-Fahrer Ayhancan Güven, Dorian Boccolacci und Alessandro Ghiretti werden gemeinsam im Porsche 911 GT3 R mit der Startnummer 7 des Teams an den Start gehen.

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Alle drei Fahrer sind mit dem in Shanghai ansässigen Team vertraut, da sie in den vergangenen Jahren bereits bei verschiedenen Veranstaltungen für den Rennstall an den Start gegangen sind.

Der amtierende DTM-Meister, Ayhancan Güven, trat 2025 beim 12-Stunden-Rennen von Bathurst für Absolute Racing an und belegte auf dem anspruchsvollen Mount Panorama Circuit den sechsten Platz.

Der ehemalige „Porsche Motorsport Asia Pacific Selected Driver“ Dorian Boccolacci fuhr ebenfalls bereits 2024 mit dem Team beim 12-Stunden-Rennen von Sepang und stand dort als Zweiter auf dem Podium.

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Das Trio vervollständigt der Porsche Carrera Cup Asia-Meister von 2024, Alessandro Ghiretti, der in dieser Saison an der Seite von Huang Ruohan für das Team in der GT World Challenge Asia an den Start geht. Das Duo führt derzeit die Fahrerwertung an, nachdem es in den ersten drei Rennwochenenden des Jahres 2026 einen Sieg und zwei weitere Podiumsplätze errungen hat.

Diese Veranstaltung ist der vierte Lauf im Kalender der Intercontinental GT Challenge 2026, wobei Porsche vor den letzten beiden Rennen die Herstellerwertung anführt. Es ist das zweite Rennen von Absolute Racing in der diesjährigen Serie, nachdem das Team beim Auftaktrennen im Februar bei den 12 Stunden von Bathurst den sechsten Platz belegt hatte.

Der Porsche 911 GT3 R mit der Startnummer 7 wird eine Sonderlackierung tragen, deren Design zu gegebener Zeit vorgestellt wird.

Das Fahrzeug mit der Startnummer 7 des Teams ist das zweite Pro-Auto von Porsche bei dieser Veranstaltung und ergänzt den bereits angekündigten Einsatz von AO by Absolute mit der Startnummer 8, bei dem Laurin Heinrich, Alessio Picariello und Julien Andlauer das legendäre Langstreckenrennen bestreiten werden.

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Ayhancan Güven, Absolute Racing: «Ich freue mich sehr, bei den diesjährigen 1000 km von Suzuka für Absolute Racing an den Start zu gehen. Dort zu fahren war schon immer ein Traum von mir, daher bin ich unglaublich gespannt darauf, die Rennstrecke zum ersten Mal zu erleben. Wir haben mit Porsche ein starkes Auto, ein hervorragendes Team und eine konkurrenzfähige Fahreraufstellung – daher ist es unser Ziel, um den Sieg mitzukämpfen.»

Dorian Boccolacci, Absolute Racing: «Ich freue mich sehr, wieder bei Absolute Racing zu sein und dieses Mal beim 1000-km-Rennen von Suzuka anzutreten. Meine erste Erfahrung in Asien und am Steuer des Porsche 911 GT3 R machte ich mit dem Team beim 12-Stunden-Rennen von Sepang 2024. Dafür werde ich immer dankbar sein, daher ist es etwas ganz Besonderes, für ein so legendäres Event zurückzukehren. Suzuka ist eine unglaubliche Strecke mit viel Charakter, sehr technisch und anspruchsvoll – eine Strecke, die jeder Fahrer genießt. Wir haben eine starke Fahreraufstellung, ein sehr erfahrenes Team aus Ingenieuren und Mechanikern, und ich bin zuversichtlich, dass wir alles haben, was wir brauchen, um ganz vorne mitzukämpfen. Außerdem liebe ich es, nach Japan zu reisen, da die Kultur und die Leidenschaft für den Motorsport dort unglaublich sind. Es ist immer eine Freude, vor den Fans zu fahren, und ich freue mich darauf, wieder Teil dieses legendären Langstreckenrennens zu sein.»

Alessandro Ghiretti, Absolute Racing: «Ich bin sehr stolz und glücklich, beim diesjährigen 1000-km-Rennen von Suzuka mit Absolute Racing an den Start zu gehen. Ich kenne die Strecke gut und habe meinen Aufenthalt dort während der Saison 2024 des Porsche Carrera Cup Asia genossen, an dem ich an jenem Wochenende zwei Siege einfahren konnte. Mit Ayhancan und Dorian als Teamkollegen weiß ich, dass ein starkes Ergebnis möglich ist. Ein riesiges Dankeschön an das Team, dass es mir diese unglaubliche Chance bietet, und ich freue mich auf die Herausforderung.»

Fabien Fior, Direktor, Absolute Racing: «Wir freuen uns sehr, zwei hochkarätige Porsche-Fahrzeuge bei einem der legendärsten Langstreckenrennen der Welt an den Start zu bringen. Das Wettbewerbsniveau wird extrem hoch sein, aber wir vertrauen auf die Stärke unseres Teams und unserer Fahreraufstellung. Wir haben bereits zuvor mit Alessandro, Ayhancan und Dorian zusammengearbeitet, daher wissen wir, wozu sie fähig sind, und sind sicher, dass sie das Talent, die Erfahrung und die Entschlossenheit mitbringen, um um ein starkes Ergebnis zu kämpfen. Wir freuen uns darauf, diese Herausforderung anzunehmen und alles zu geben, um ganz vorne mitzufahren.»

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Alexandre Gibot, Geschäftsführer von Porsche Motorsport Asia Pacific Ltd.: «Wir freuen uns, einen zweiten Start in der Pro-Klasse mit Absolute Racing beim Suzuka-1000-km-Rennen 2026 bekannt zu geben. Die Besetzung des Wagens mit der Startnummer 7 mit Ayhancan, Dorian und Alessandro ist sehr konkurrenzfähig, da alle drei in den vergangenen Saisons bereits für das Team gefahren sind. Absolute hat bei der Rückkehr des Langstreckenrennens im letzten Jahr beeindruckt und sich neben dem Bronze Cup den zweiten und vierten Platz in der Gesamtwertung gesichert. Mit diesen beiden konkurrenzfähigen Besetzungen werden wir bei der Veranstaltung im nächsten Monat starke Ergebnisse anstreben.»