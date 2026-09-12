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Q2-Thriller in Misano: Pole für Bezzecchi, Alex Marquez mit Doppelcrash

Auf dem Misano World Circuit ging ein aufregendes Qualifying über die MotoGP-Showbühne. Marco Bezzecchi lieferte: Pole für den Hero aus Rimini vor Marc Marquez und Fermin Aldeguer. «AM73» Am Boden.

MotoGP

Rundenrekord und Pole-Position für Marco Bezzecchi (Aprilia)
Rundenrekord und Pole-Position für Marco Bezzecchi (Aprilia)
Foto: Seidenglanz
Rundenrekord und Pole-Position für Marco Bezzecchi (Aprilia)
© Seidenglanz

Im Artikel erwähnt

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Als es in die finale Session zur Ermittlung der besten Startplätze ging, bot der Misano World Circuit im Gegensatz zu den Sessions zuvor nun ideale Rahmenbedingungen. Im Q2 traf sich die Elite der aktuellen MotoGP. Marc Marquez, die Aprilia-Piloten Bezzecchi und Martin sowie der über das Q1 gekommene Raul Fernandez. Dazu Pedro Acosta und Pol Espargaro, die beiden Honda-Vertreter Zarco und Marini und zur Freude der VR46-Community beide Rossi-Piloten Di Giannantonio und Morbidelli. Plus: Gresini-Pilot Fermin Aldeguer, der ebenfalls die Q1-Schleife nehmen musste.

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Um 11.15 Uhr ging das Spektakel los. Würde es Marc Marquez gelingen, die Aprilia-Party im Spielzimmer von Marco Bezzecchi zu sprengen? Der erste Aufschlag ging an das Ducati-Lager – aber mit Gresini-Pilot Alex Marquez. Im ersten Umlauf war «AM73» der schnellste, doch nur eine Runde später rutschte der Vize-Champion im zweiten Sektor aus.

Bruder Marc übernahm. Der Champion lieferte eine 1:30,504 min. Noch nichts zu sehen war von den Aprilia-Assen. Martin und Bezzecchi lagen zunächst nur am Ende des 12er-Packs. Doch in Runde 3 feuerte Bezzecchi die erste 1:29er-Runde in Misano ab: 1:29,982 min. Damit war «Bez» vor den jubelnden Tifosi eine halbe Sekunde als Diggia auf Platz 2 und weiter zwei Zehntel schneller als Marc Marquez.

Im Artikel erwähnt

Alex Marquez erlebte in Misano ein schwieriges Q2 mit zwei Stürzen
Alex Marquez erlebte in Misano ein schwieriges Q2 mit zwei Stürzen
Foto: Reinhold Trescher
Alex Marquez erlebte in Misano ein schwieriges Q2 mit zwei Stürzen
© Reinhold Trescher

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Vor dem finalen Angriff lag Jorge Martin an vierter Stelle, vor Morbidelli, dem gestürzten Alex Marquez und Pedro Acosta. Fünf Minuten vor der Flagge gingen alle Top-Athleten noch einmal mit frischem Reifenmaterial auf den Misano World Circuit. Die erste Verbesserung gelang Fermin Aldeguer, der sich auf Platz 5 brachte. Doch das Tempo stieg weiter. Marc Marquez machte sich daran, Bezzecchi einzufangen, musste den ersten Versuch aber nach einem Rutscher in Kurve 8 abbrechen. Aldeguer zog dagegen fehlerfrei auf Platz 2 durch. Dann die nächsten gelben Flaggen – Di Giannantonio stürzte in Kurve 4 und war damit in Gefahr, den Startplatz in Reihe 1 zu verlieren.

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Startplatz 2: Marc Marquez musste sich Bezzecchi geschlagen geben
Startplatz 2: Marc Marquez musste sich Bezzecchi geschlagen geben
Foto: Gold and Goose
Startplatz 2: Marc Marquez musste sich Bezzecchi geschlagen geben
© Gold and Goose

Im zweiten Anlauf blieb Marc Marquez fehlerfrei – mit einer 1:30,180 min ging es für den Weltmeister bis auf Platz 2. Zeitgleich setzte sich das Drama für Alex Marquez fort, der zum zweiten Mal von der Gresini flog. Während sich Luca Marini als bester Honda-Pilot auf Platz 6 verbesserte, musste Marc Marquez abdrehen. Damit war die Pole beim Heimrennen für Marco Bezzecchi sicher – der WM-Dritte startet vor Marc Marquez und Überraschungsmann Fermin Aldeguer.

Dahinter werden die Rennen Di Giannantonio, Martin und Marini die Rennen von Reihe 2 aus bestreiten. Pedro Acosta blieb vor Franco Morbidelli nur Rang 7 in Reihe 3. Nicht aufzeigen konnte Johann Zarco auf Platz 11, der zudem unter Beobachtung der Rennkommissare steht – zu Beginn des Q2 hatte der Franzose Marco Bezzecchi behindert. Vinales-Ersatz Pol Espargaro verlor im Q2 1,1 Sekunden – Startplatz 12.

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Eine Stunde nach dem Q2 dann die Bestätigung: Die Rennleitung ahndete das Verhalten Zarcos mit einer Grid-Strafe. Statt von Platz 11 geht es nun von Position 14 in die beiden Wettfahrten.

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01

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

02

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

03

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

04

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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49

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Jorge Martin

Aprilia Racing

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