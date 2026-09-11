Neue 24h Nürburgring Series wird 2027 nicht ausgetragen

Die ursprünglich schon für die Saison 2027 geplante 24h Nürburgring Serie wird auf 2028 verschoben. Das hat der ADAC Nordrhein nach Gesprächen mit Vertretern der Nürburgring Langstrecken Serie (NLS) und der Interessengemeinschaft Langstrecke Nürburgring (ILN) bekannt gegeben. «Leider war die Vorbereitungszeit zur Einführung eines neuen Serienformats für viele Rennteams, Partner und Sponsoren zu kurzfristig», erklärte 24h-Rennleiter Walter Hornung. «Wir halten aber unser zukunftsorientiertes Konzept für den Motorsport auf der Nordschleife nach wie vor für sinnvoll und haben auch viel positives Feedback dazu bekommen. Vor allem die von den 24h seit Jahren bekannten professionellen Strukturen und die geplanten Attraktionen für Fans auch abseits des eigentlichen Renngeschehens sind auf viel Interesse gestoßen. Dazu werden wir mit den beteiligten Playern am Nürburgring und insbesondere den Rennteams in den intensiven Austausch gehen.» Auf Initiative des Deutschen Motor Sport Bundes und des ADAC e.V. hatten sich die beiden Serien in den vergangenen Tagen mehrfach zusammengefunden, um über Ansätze für eine gemeinsame Plattform auf der Nürburgring-Nordschleife zu sprechen. „Auch wenn eine gemeinsame Serie bei diesen Meetings vorerst nicht zustande gekommen ist, wollen wir die Gespräche für 2028 fortsetzen, um künftig die bestmögliche Plattform für Teams, Fahrer und nicht zuletzt die Nordschleifen-Fans zu schaffen.”

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Vorbild für zukünftige Planungen könnten etwa die 24h Qualifiers sein, die neben dem reinen Rennbetrieb auch ein Rahmenprogramm auf und neben der Strecke bieten. Auch erfolgreiche Elemente der in den vergangenen Jahren boomenden 24h Nürburgring – wie Aktionsflächen im Fahrerlager oder eine hochwertige TV-Produktion für den Fan zu Hause – sollen den Wert der Veranstaltungen für Teams und Fans gleichermaßen steigern.

Für 2027 bleibt aber nun zunächst alles beim Alten: Vom 30. April bis 2. Mai werden die 24h Nürburgring Qualifiers stattfinden, die aus zwei 4h-Rennen bestehen werden und für die Teams optimale Testmöglichkeiten und für Fahrer ideale Bedingungen für die Erlangung der Nordschleifen-Permit DPN bieten. Der Nordschleifen-Saisonhöhepunkt, die ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, ist für das Fronleichnamswochenende vom 27. bis 30. Mai geplant. Als zusätzliches Angebot für die gerade am Saisonbeginn interessierten Rennteams werden im Rahmen des 24h-Prologs (2. bis 4. April) ausgiebige Test- und Einstellfahrten angeboten.