Speedway-GP in Vojens: Livestream auf Discovery – mit Vorentscheidung?
Im Speedway-Grand-Prix 2026 erleben wir an der Spitze einen Dreikampf zwischen Titelverteidiger Bartosz Zmarzlik, Brady Kurtz und Robert Lambert. Im vorletzten Event in Vojens werden Weichen gestellt.
Im Kampf um den WM-Titel liegt Bartosz Zmarzlik vor dem Rennen in Süddänemark mit 129 Zählern vor Brady Kurtz mit 125 und Robert Lambert mit 119 an der Spitze. Zu den 20 WM-Punkten im Grand Prix werden in Vojens im Zuge des Qualifyings im Sprintrennen zusätzliche 4-3-2-1 vergeben, was in dieser Phase der Saison eine extra Portion Spannung bringt.
Im Kampf um den WM-Titel, und auch im Hinblick auf eine Platzierung unter den Top-7 der Weltmeisterschaft, die einen Platz im Grand Prix 2027 garantieren, können sich die Abstände durch die Extrapunkte aus dem Sprint schon vor dem Hauptrennen verändern. Deshalb kommen dem Qualifying und Sprint in Vojens eine besondere Bedeutung zu. Bemerkenswert: Patryk Dudek, Kacper Woryna, Leon Madsen und Max Fricke trennen auf den Plätzen 5 bis 8 derzeit lediglich zehn Punkte.
In Vojens wird der Engländer Dan Bewley,
Discovery+ zeigt ab 14 Uhr das Qualifying in Vojens, der
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