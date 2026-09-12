Speedway-GP in Vojens: Livestream auf Discovery – mit Vorentscheidung?

Im Kampf um den WM-Titel liegt Bartosz Zmarzlik vor dem Rennen in Süddänemark mit 129 Zählern vor Brady Kurtz mit 125 und Robert Lambert mit 119 an der Spitze. Zu den 20 WM-Punkten im Grand Prix werden in Vojens im Zuge des Qualifyings im Sprintrennen zusätzliche 4-3-2-1 vergeben, was in dieser Phase der Saison eine extra Portion Spannung bringt.

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Im Kampf um den WM-Titel, und auch im Hinblick auf eine Platzierung unter den Top-7 der Weltmeisterschaft, die einen Platz im Grand Prix 2027 garantieren, können sich die Abstände durch die Extrapunkte aus dem Sprint schon vor dem Hauptrennen verändern. Deshalb kommen dem Qualifying und Sprint in Vojens eine besondere Bedeutung zu. Bemerkenswert: Patryk Dudek, Kacper Woryna, Leon Madsen und Max Fricke trennen auf den Plätzen 5 bis 8 derzeit lediglich zehn Punkte.

In Vojens wird der Engländer Dan Bewley, der sich beim Saisonauftakt in Landshut in blendender Verfassung präsentiert hatte , sich danach aber einen Beinbruch in der dänischen Liga zuzog, in den Grand Prix zurückkehren. Der 27-Jährige punktete am vergangenen Wochenende in der polnischen Liga zweistellig und gilt als aussichtsreicher Kandidat auf eine der permanenten Wildcards für die Saison 2027.

Discovery+ zeigt ab 14 Uhr das Qualifying in Vojens, der kostenpflichtige Livestream des Grand Prix beginnt um 18:40 Uhr; wie gewohnt mit deutschem Kommentar von Norbert Ockenga oder dem englischen von Kelvin Tatum und Oliver Allen.

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