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Speedway-GP in Vojens: Livestream auf Discovery – mit Vorentscheidung?

Im Speedway-Grand-Prix 2026 erleben wir an der Spitze einen Dreikampf zwischen Titelverteidiger Bartosz Zmarzlik, Brady Kurtz und Robert Lambert. Im vorletzten Event in Vojens werden Weichen gestellt.

Manuel Wüst

Von

Speedway-GP

Um 19 Uhr schnellt das Startband in Vojens in die Höhe
Um 19 Uhr schnellt das Startband in Vojens in die Höhe
Foto: jarek pabijan
Um 19 Uhr schnellt das Startband in Vojens in die Höhe
© jarek pabijan

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Im Kampf um den WM-Titel liegt Bartosz Zmarzlik vor dem Rennen in Süddänemark mit 129 Zählern vor Brady Kurtz mit 125 und Robert Lambert mit 119 an der Spitze. Zu den 20 WM-Punkten im Grand Prix werden in Vojens im Zuge des Qualifyings im Sprintrennen zusätzliche 4-3-2-1 vergeben, was in dieser Phase der Saison eine extra Portion Spannung bringt.

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Im Kampf um den WM-Titel, und auch im Hinblick auf eine Platzierung unter den Top-7 der Weltmeisterschaft, die einen Platz im Grand Prix 2027 garantieren, können sich die Abstände durch die Extrapunkte aus dem Sprint schon vor dem Hauptrennen verändern. Deshalb kommen dem Qualifying und Sprint in Vojens eine besondere Bedeutung zu. Bemerkenswert: Patryk Dudek, Kacper Woryna, Leon Madsen und Max Fricke trennen auf den Plätzen 5 bis 8 derzeit lediglich zehn Punkte.

In Vojens wird der Engländer Dan Bewley, der sich beim Saisonauftakt in Landshut in blendender Verfassung präsentiert hatte, sich danach aber einen Beinbruch in der dänischen Liga zuzog, in den Grand Prix zurückkehren. Der 27-Jährige punktete am vergangenen Wochenende in der polnischen Liga zweistellig und gilt als aussichtsreicher Kandidat auf eine der permanenten Wildcards für die Saison 2027.

Discovery+ zeigt ab 14 Uhr das Qualifying in Vojens, der kostenpflichtige Livestream des Grand Prix beginnt um 18:40 Uhr; wie gewohnt mit deutschem Kommentar von Norbert Ockenga oder dem englischen von Kelvin Tatum und Oliver Allen.

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Name

Gesamtpunkte

Landshut

Prag

Manchester Sprint

Manchester/1

Manchester/2

Breslau Sprint

Breslau

Malilla

Lodsch Sprint

Lodsch

Riga

Vojens Sprint

Vojens

Thorn Sprint

Thorn

1.

Bartosz Zmarzlik

Bartosz Zmarzlik

129

16

16

-

14

16

-

20

16

-

11

20

-

-

-

-

2.

Brady Kurtz

Brady Kurtz

125

8

18

1

18

20

-

14

14

-

16

16

-

-

-

-

3.

Robert Lambert

Robert Lambert

119

14

6

3

12

7

3

18

18

-

20

18

-

-

-

-

4.

Michael Jepsen Jensen

Michael Jepsen Jensen

88

2

14

-

11

18

-

16

5

-

14

8

-

-

-

-

5.

Patryk Dudek

Patryk Dudek

81

10

5

-

9

5

-

11

11

-

18

12

-

-

-

-

6.

Kacper Woryna

Kacper Woryna

78

20

11

-

4

9

-

5

6

-

9

14

-

-

-

-

7.

Leon Madsen

Leon Madsen

72

1

20

-

8

6

-

10

10

-

10

7

-

-

-

-

8.

Max Fricke

Max Fricke

71

3

7

-

20

12

2

6

4

-

8

9

-

-

-

-

9.

Andzejs Lebedevs

Andzejs Lebedevs

60

5

9

-

6

3

1

8

12

-

5

11

-

-

-

-

10.

Jason Doyle

Jason Doyle

59

11

8

-

7

11

-

2

3

-

7

10

-

-

-

-

11.

Jack Holder

Jack Holder

55

9

12

4

16

14

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Anders Thomsen

Anders Thomsen

55

-

4

-

10

4

-

12

20

-

4

1

-

-

-

-

13.

Jan Kvech

Jan Kvech

52

-

3

-

5

10

-

9

7

-

12

6

-

-

-

-

14.

Dominik Kubera

Dominik Kubera

31

7

10

-

-

-

-

3

8

-

3

-

-

-

-

-

15.

Nazar Partnitskyj

Nazar Parnitskiy

20

6

2

-

1

1

-

4

2

-

1

3

-

-

-

-

16.

Daniel Bewley

Daniel Bewley

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

Kai Huckenbeck

Kai Huckenbeck

18

-

-

-

2

8

-

-

1

-

2

5

-

-

-

-

18.

Frederik Lindgren

Fredrik Lindgren

16

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

19.

Maciej Janowski

Maciej Janowski

11

-

-

-

-

-

4

7

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Kim Nilsson

Kim Nilsson

9

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

21.

Placeholder - Racer

Tom Brennan

7

-

-

2

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Przemyslaw Pawlicki

Piotr Pawlicki

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

23.

Norick Blödorn

Norick Blödorn

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

Placeholder - Racer

Daniils Kolodinskis

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

25.

Placeholder - Racer

Adam Bednar

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.

Placeholder - Racer

Marcel Kowolik

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

27.

Kevin Wölbert

Kevin Wölbert

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.

Placeholder - Racer

Nikodem Mikolajczyk

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

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  1. Vergangen

    Lodsch

    01.08.2026
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    26.09.2026
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