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Frédéric Makowiecki ersetzt bei den 24h Spa deutsches Porsche-Ass

Laurin Heinrich wird, anders als geplant, nicht die 24h Spa bestreiten, da er stattdessen in der amerikanischen IMSA-Meisterschaft startet. Frédéric Makowiecki ersetzt ihn im Schumacher CLRT Porsche.

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Frédéric Makowiecki ersetzt bei den 24h Spa Laurin Heinrich
Frédéric Makowiecki ersetzt bei den 24h Spa Laurin Heinrich
Foto: SRO
Frédéric Makowiecki ersetzt bei den 24h Spa Laurin Heinrich
© SRO

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Fahrerwechsel bei Schumacher CLRT vor den 24h Spa. Frédéric Makowiecki wird Laurin Heinrich im französischen Porsche-Team ersetzen und beim weltgrößten GT3-Rennen im Rennstall von Côme Ledogar antreten.

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Der ehemalige Porsche-Werksfahrer Frédéric Makowiecki wird sich das Fahrzeug mit dem amtierenden DTM-Meister Ayhancan Güven und Matt Campbell beim Langstreckenklassiker in den Ardennen teilen.

Heinrich wird stattdessen an den 6h Watkins Glen der IMSA WeatherTech SportsCar Championship antreten. Der Porsche-Werksfahrer belegt in der amerikanischen Traditionsrennserie derzeit den zweiten Meisterschaftsrang und ist derzeit der bestplatzierte Porsche-Pilot.

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Im Artikel erwähnt

Die 24h Spa und die 6h Watkins Glen finden parallel am letzten Juni-Wochenende statt.

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