Nico Hülkenberg/Audi: Madring intensiv, schnell, fliessend, anspruchsvoll

Am Donnerstagmorgen sind gut 80 Journalisten um die Strecke gekarrt worden, mit einem Aufhänger jener Art, mit welcher die Fahrerparaden stattfinden.

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Unser Eindruck von der Bahn: Eng wie Monaco, schnell und viele blinde Kurven wie Jeddah, technisch anspruchsvoll, überhol-feindlich wie Singapur, bis auf zwei Stellen, die Fahrer werden alle Hände voll zu tun haben, besonders dann, wenn sie sich in diesem Betonkanal noch um das knifflige Energie-Management kümmern müssen.

Ich sage voraus: Es wird krachen, aber richtig, besonders bei den Hitzköpfen der Formeln 3 und 2, aber auch in der Königsklasse. Es ist unvermeidlich.

Nico Hülkenberg tritt auf dem Madring mit der geballten Erfahrung von 262 Grands Prix an, den 39-jährigen Deutschen kann so schnell nichts aus der Ruhe bringen, und Erfahrung wird bei der Premiere hier in Madrid Gold wert sein.

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Wie viel weiss Hülki schon über diese Bahn und welche Art von Racing erwartet der GP-Routinier hier? Der WM-Siebte von 2018 sagt im Fahrerlager des Madring zu dieser Frage von SPEEDWEEK.com: «Meine Pistenbesichtigung habe ich erst am Abend, und noch ist es für mich nicht ganz klar, wie sich die Action hier entwickelt. In Monza etwa habe ich ein eher statisches Rennen erwartet, dann aber haben die Fans sehr viele Überholmanöver erlebt, das war ein interessanter Grand Prix.»

«Ich kenne den Madring bislang nur aus der Simulation, von daher kann ich einschätzen – schnell, intensiv, fliessend, lange Runde, viele Kurven, ganz bestimmt eine jener Strecken, die herausfordernder sind als im Schnitt. Vieles wird von der Haftung abhängen, die sich hier aufbaut, und das ist eben ein Faktor, den du in der Simulation nur schwer zu fassen bekommst.»

Die recht enge Boxenausfahrt macht Hülkenberg nicht bange. Nico scherzt: «Wir haben einige Ausfahrten dieser Art, so lange ein Rennwagen durchpasst ist alles gut. Die Steilwandpassage dieser Monumental genannten Kurve sieht spektakulär aus, sauschnell, das ist sicher ein stattlicher Bogen, der gut zu einer Strecke passt, die wenige Fehler verzeiht.»

«Wir haben hier viele blinde Kurven, ein wenig wie Jeddah, daher gehört der Madring zu jenen Strecken, auf welchen du im Laufe eines GP-Wochenendes Schritt um Schritt Vertrauen aufbauen musst.»

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Kritische Stimmen warnen: Das könnte ein Crash-Fest geben, mit vielen roten Flaggen, auf einer potenziell gefährlichen Bahn.

Nico relativiert: «Ohne darauf gefahren zu sein, will ich nicht von einer gefährlichen Strecke sprechen. Es ist wahr, dass du dir nicht viele Fehler erlauben kannst, denn an den meisten Stellen stehen die Mauern sehr nahe, viel Auslaufzonen sind da nicht. Aber selbst wenn jemand die Mauer küsst, dann vertraue ich auf die Streckenposten und unser Formel-1-System mit gelben Flaggen. Das ist inzwischen so ausgefeilt, dass wir schon einige Kurven vor der Gefahrenstelle gewarnt werden, das macht mir also keine Sorgen.»

Wie genau ist eigentlich die Simulation, wenn es auf eine neue Bahn geht? «Feinheiten wie das angesprochene Grip-Niveau kannst du nicht genau simulieren. Dazu kommt, dass sich eine neue Strecke im Laufe des GP-Wochenendes meist rasant entwickelt, was die Haftung angeht. Aber die Simulation kann nicht nur den Kurvenverlauf vermitteln, sondern du bekommst auch ein Gefühl für den Rhythums. Das ist schon hilfreich.»