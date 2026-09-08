Dominik Olbert (razoon): konkrete Pläne für Saison 2027

Die sterische Mannschaft verließ Salzburg mit den Plätzen vier und zwei für Leo Pichler/Colin Böninghausen zufrieden, obwohl mehr möglich war. Für nächste Saison gibt es schon Ziele.

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«Ja, wir hätten eigentlich zwei Mal gewinnen können, sind aber dennoch zufrieden», resümierte Teamchef und Eigner Dominik Olbert von razoon – more than racing das zwei Heimwochenende im ADAC GT Masters. Leo Pichler und Rückkehrer Colin Böninghausen verpassten den Sieg am Samstag um knapp vier Sekunden, das Podium um 1,9, weil unmittelbar nach dem zweiten Stopp ein kurzer Regenschauer einsetzte und Pichler ins Kiesbett rutschte – die paar Sekunden waren nicht mehr aufzuholen.

Sonntag fehlten dem zweitplatzierten deutsch-österreichischen Duo 1,7 Sekunden zum Sieg. «Zwei Mal Platz zwei im Quali und dreiviertel vom ersten Rennen in Führung, dann das Pech mit dem kurzen Schauer auf unserer Outlap mit den kalten Reifen. Dass es da trotzdem noch Platz vier wurde, und dass wir heute Rang zwei holen konnten, das motiviert für das Finale», erklärte der Steirer Pichler nach dem zweiten Rennen.

Im zweiten razoon-Porsche fehlte Mark Kastelic und Pavel Lefterov einfach das Glück – ein Ausfall, ein achter Platz, «aber sie haben hart gekämpft. Umso mehr freue ich mich für Leo und Colin, die sind zwei ganz starke Rennen gefahren. Gegen den Sieger am Sonntag hatten wir ohnehin keine Chance, der war auf den langen Geraden hier einfach zu schnell. Jetzt bereiten wir uns auf die GT World Challenge in Zandvoort vor», kommentierte Teamchef Olbert.

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Der seine Pläne für 2027 so skizziert: «Weiter ADAC GT Masters und GT World Challenge Europe. Letztere aber vielleicht mit einem Pro-Team im Endurance Cup.»