Mercedes-AMG mit einem Fahrzeugtrio bei den Suzuka 1000km

Mit der 50. Auflage des Suzuka 1000km steht vom 11. bis 13. September die vierte von insgesamt fünf Stationen der Intercontinental GT Challenge an. Nach den IGTC-Saisonläufen in Bathurst, am Nürburgring und in Spa bildet das Rennen auf dem Suzuka Circuit in Japan den vorletzten Lauf, bevor die Saison in Indianapolis ihren Abschluss findet. Mercedes-AMG Motorsport tritt mit einem erfahrenen Aufgebot an: Insgesamt drei Mercedes-AMG GT3 werden von zwei etablierten Teams in den Klassen Pro und Pro-Am eingesetzt. Ziel ist es, weitere wichtige Punkte für die IGTC-Fahrerwertung zu sammeln, in der Maro Engel, Luca Stolz und Maxime Martin aktuell die Plätze eins bis drei belegen.

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Die Teams Craft-Bamboo Racing und 75 Express repräsentieren Mercedes-AMG Motorsport beim Suzuka 1000km. Der Mercedes-AMG GT3 #77 ist ein werksunterstützter Einsatz und startet unter dem Namen Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing. Das Fahreraufgebot bilden Maxime Martin, Kakunoshin Ohta und Luca Stolz. Stolz reist nach seinem Sieg beim ADAC RAVENOL 24h Nürburgring im Mai sowie Rang zwei bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa Ende Juni mit 51 Punkten als Zweiter der Fahrerwertung nach Suzuka. Der Mercedes-AMG Performance-Fahrer war bislang bei jedem IGTC-Lauf in Suzuka am Start. Teamkollege Martin gewann in dieser Saison das Bathurst 12 Hour sowie gemeinsam mit Stolz das ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Er liegt mit nur einem Punkt Rückstand auf Stolz auf dem dritten Rang. Das Fahrertrio Martin, Ohta und Stolz tritt in der Pro-Klasse an.

Einen weiteren Mercedes-AMG GT3 in der Pro-Klasse setzt das Team 75 Express ein. Teameigentümer Kenny Habul wird dabei von den beiden Mercedes-AMG Performance-Fahrern Philip Ellis und Mikaël Grenier unterstützt. Mit Mikaël Grenier und Kenny Habul gehören zwei Fahrer zum Line-up des Mercedes-AMG GT3 #75, die ebenfalls seit 2018 bei jeder IGTC-Ausgabe in Suzuka am Start waren.

Craft-Bamboo Racing setzt zudem einen zweiten Mercedes-AMG GT3 in der Pro-Am-Klasse ein. Das Fahreraufgebot bilden João Paulo de Oliveira, Kevin Tse und Daisuke Yamawaki. In der Pro-Am-Wertung konnte Craft-Bamboo Racing 2025 einen Klassensieg holen – zum Line-up gehörte unter anderem Kevin Tse.

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Maro Engel führt die Fahrerwertung aktuell mit 68 Punkten an. Der Mercedes-AMG Performance-Fahrer gewann in dieser Saison sowohl das Bathurst 12 Hour als auch das ADAC RAVENOL 24h Nürburgring und belegte bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa Rang zwei. Aufgrund der Terminüberschneidung der verbleibenden beiden IGTC-Läufe – dem Suzuka 1000km sowie dem Indianapolis 8 Hour im Oktober – mit der DTM wird Engel nicht mehr in die Meisterschaft eingreifen können. Luca Stolz und Maxime Martin reisen damit als aussichtsreiche Titelanwärter nach Suzuka. In der Herstellerwertung liegt Mercedes-AMG Motorsport mit 84 Punkten und nur acht Zählern Rückstand auf die Spitze aktuell auf Rang zwei.

«Trotz der Überschneidung mit der DTM und der Nürburgring Langstrecken-Serie konnten wir mit Craft-Bamboo Racing und 75 Express ein erfahrenes Line-up für das Suzuka 1000km zusammenstellen. Wir befinden uns sowohl in der Fahrer- als auch in der Herstellerwertung in einer aussichtsreichen Position und wollen das Maximum aus dem Wochenende herausholen, um uns mit Luca und Maxime bestmöglich für das Saisonfinale zu positionieren. Der Suzuka Circuit liegt dem Mercedes-AMG GT3 gut. Vor allem in den ersten beiden Sektoren mit vielen mittelschnellen Kurven kann das Fahrzeug seine Stärken ausspielen», so Stefan Wendl, Leiter Kundensport, Mercedes-AMG Motorsport.