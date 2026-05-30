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Tödlicher Unfall erschüttert Red Bull Ring - 50-jähriger Wiener verunglückt

Im Rahmen der Porsche Sprint Challenge Central Europe auf dem Red Bull Ring kam es zu einem tödlichen Unfall, bei dem ein 50-jähriger Wiener verstarb.

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Der Red Bull Ring wurde von einem tödlichen Unfall erschüttert
Der Red Bull Ring wurde von einem tödlichen Unfall erschüttert
Foto: Gruppe C Photography
Der Red Bull Ring wurde von einem tödlichen Unfall erschüttert
© Gruppe C Photography

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Der Red Bull Ring trägt Trauer. Im Rahmen des Saisonauftakts der Porsche Sprint Challenge Central Europe kam es zu einem tödlichen Unfall, bei dem ein 50-jähriger Wiener auf dem Formel-1-Kurs in der Steiermark verunglückte.

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Die Polizei teilte mit, dass sich der Unfall am Freitagnachmittag bei einem Freien Fahren ereignete.

Demnach war der Mann im Zuge des offiziellen Programmpunkts am Nachmittag mit seinem Sportwagen alleine auf der Strecke unterwegs, als er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über seinen Boliden verlor. Der Pilot prallte mit dem Heck gegen einen Reifenstapel und wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite geschleudert.

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Der Mann war angegurtet und trug einen Helm – doch auch trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen.

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