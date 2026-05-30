Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Euro Moto

  4. /

  5. Euro Moto Superbike

  6. /

  7. News

Werbung

Brünn/Superpole 2: Marcel Schrötter holt erste Superbike Pole Position

Innerhalb von 20 Minuten Vollgas wurde die Superpole 2 entschieden und die besten Startplätze vergeben. In der ersten Startreihe treffen sich Schrötter, Alt und Reiterberger. Tulovic nur Zehnter.

Euro Moto Superbike

Premiere für Marcel Schrötter
Premiere für Marcel Schrötter
Foto: Felix Wiessmann
Premiere für Marcel Schrötter
© Felix Wiessmann

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die Herrschaften aus der Superpole 1 hatten die Überreste des kurzen Schauers so halbwegs trocken gefahren, aber eben nur halbwegs. Zehn Minuten nach der schwarz-weiß karierten Flagge ging es für die sechs Schnellsten aus dem Pre Practice vom Freitag und das Trio aus Patrick Hobelsberger, Kevin Orgis und Milan Merckelbagh aus der Superpole 1 zum alles entscheidenden Training die ersten drei Startreihen betreffend.

Werbung

Werbung

Wer Lukas Tulovic in er Superpole 2 vermisste, hatte keine Sehfehler. Die Trainings des Ducati-Piloten liefen leicht holprig. Nach dem er als Siebter des Pre Practices in die Superpole 1 musste, landete er auch da mit der viertschnellsten Zeit auf einem undankbaren vierten Rang. Damit blieb ihm keine Chance, in der Superpole 2 noch etwas rauszureißen und für die Rennen am Sonntag blieb dem Gesamtführenden der Euro Moto Superbike nur der zehnte Platz.

Markus Reiterberge legte mit seiner BMW vor, doch die Zeiten purzelten mit jeder Runde. Der erste mit einer Top-Zeit war Marcel Schrötter, der die Strecke von Brünn nach Jahren in der WM wohl am besten kennt. Eine 1.57,955 min seine Bestzeit. Schon im dritten freien Training hatte der Euro Moto-Rookie das Kommando an der Spitze übernommen. Der Rest des Feldes war bei Halbzeit der kurzen Session noch über drei Sekunden langsamer als Schrötter. Twan Smits und Kevin Orgis versuchten ihr Glück, kamen aber an Schrötter nicht vorbei.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Marcel Schrötter lässt nichts anbrennen

Bei noch sechs zu fahrenden Minuten war es erst Reiterberger, der auf den zweiten Platz fuhr, dann Orgis, dann Lorenzo Zanetti und am Ende landete Florian Alt, der seinen Start lange hinausgezögert hatte, mit einer 1.57,438 min 0,107 sec hinter Schrötter auf Rang 2. Schrötter war auf Nummer sicher gegangen und hatte seine eigene Bestzeit auf eine 1.57,331 min heruntergeschraubt.

Werbung

Werbung

Erst zwei Minuten vor Schluss waren alle neun Piloten auf der Strecke. Auch Patrick Hobelsberger mischte sich ein. Doch an Schrötters Zeit war nicht zu rütteln. Alt und Reiterberger bissen sich die Zähne an ihrem seit diesem Jahr neuen Gegner aus. Während Reiterberger in die Box rollte, blieb Alt bis zum Ende auf der Strecke, aber vergeblich. Denn Schrötter legte nochmal nach.

Mit einem brillanten Timing war Schrötter noch für eine letzte schnelle Runde unterwegs und belohnte sich mit einer erneuten Bestzeit von 1.56,965 min und der ersten Pole-Position seiner noch jungen Euro Moto Laufbahn. Begleitet wird er am Rennsonntag in der ersten Startreihe von Florian Alt und Markus Reiterberger.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Super Pole 2

  2. Super Pole 1

  3. Pre-qualifying

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

01

Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

23

5

1:56,965

02

Florian Alt

Holzhauer Racing Promotion

Florian Alt

66

4

+0,473

03

Markus Reiterberger

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Markus Reiterberger

28

5

+0,905

04

Leon Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Leon Orgis

45

7

+1,137

05

Twan Smits

Team Apreco - Yamaha

Twan Smits

85

6

+1,325

06

Lorenzo Zanetti

Triple M by Ducati Frankfurt

Lorenzo Zanetti

87

6

+1,765

07

Patrick Hobelsberger

Hobelsberger Racing

Patrick Hobelsberger

52

3

+1,798

08

Kevin Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Kevin Orgis

44

7

+2,737

09

Milan Merckelbagh

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Milan Merckelbagh

55

4

+4,595

Events

Alle Euro Moto Superbike Events
  • Vergangen

    Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  • IDM Superbike

    Live

    Brünn

    Automotodrom Brno, Tschechien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Most

    Autodrom Most, Tschechien
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    31.07. – 02.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  2. IDM Superbike

    Live

    Brünn

    Automotodrom Brno, Tschechien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  3. Most

    Autodrom Most, Tschechien
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  4. Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    31.07. – 02.08.2026
    Zum Event

Euro Moto News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM