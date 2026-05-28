Lamborghini-Schock: Verliert ABT den zweiten Platz bei 24h Nürburgring?

Mirko Bortolotti, Luca Engstler und Patric Niederhauser beendeten das 24h-Rennen auf dem Nürburgring auf dem zweiten Platz. Doch wackelt nun dieses Ergebnis? Das Fahrzeug steht vor der Disqualifikation, da der Wagen bei der nachträglichen Untersuchung auf dem Rollenprüfstand nicht mit den Referenzwerten übereinsprach.

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"IDas offizielle Ergebnis der ADAC RAVENOL 24h Nürburgring 2026 steht noch nicht fest. Im Rahmen einer Routineuntersuchung von insgesamt sechs GT3-Fahrzeugen (SP9-Klasse) wurden am Lamborghini Huracan GT3 EVO2 mit der #84 des Teams Abt Unregelmäßigkeiten festgestellt. Bei den Untersuchungen der anderen fünf Fahrzeuge von Aston Martin, BMW, Ford, Mercedes-AMG und Porsche unter anderem auf einem Rollenprüfstand zur Leistungsmessung gab es in den Tagen nach der Veranstaltung keine Beanstandungen. Der Bericht der Technischen Kommissare wurde inzwischen den Sportkommissaren übermittelt, die in den nächsten Tagen zusammentreten und Vertretern des Teams die Gelegenheit geben werden, sich zu dem Vorfall zu äußern. Bis dahin bleibt das Ergebnis des Rennens vorläufig", so ein Sprecher des Rennens gegenüber verschiedenen Medien.

Motorsport-Total berichtet, dass auf dem Rollenprüfstand das Fahrzeug ca. 20 PS zu viel hatte und somit außerhalb dem 2%igen Toleranzbereich lag.

Bereits im Rennen war der hohe Topspeed des Fahrzeugs auf der Döttinger Höhe auffällig, der deutlich schneller als die Konkurrenten unterwegs war. Im Durchschnitt der 20% schnellsten Runden fuhr das Fahrzeug 275,2 km/h auf der langen Geraden. Besonders bemerkenswert: Donnerstagnacht erreichte das Fahrzeug einen Topspeed von 268 km/h, obwohl dann noch ein größerer Restriktor verbaut war. Im Top Qualifying am Freitagmittag erreichte der ABT Huracán GT3 269 km/h auf der Döttinger Höhe.

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