Brünn/Superpole 1: Regenschauer fordert Superbiker heraus – Hobelsberger P1

Mit der Superpole 1 ging es für die Piloten der Euro Moto Superbike ans Eingemachte. Denn nur die drei Schnellsten bekommen die Chance, in der Superpole 2 um die besten Startplätze zu kämpfen. Und wie es bei so einem kurzen Training üblich ist, ging es drunter und drüber. Der kurz vor dem Startschuss niedergegangene Regenschauer verhalf dem ersten Showdown zu einer besonderen Würze.

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In seiner ersten gezeiteten Runde feuerte BMW-Pilot Milan Merckelbagh sein Arbeitsgerät erst mal in die Botanik. Nach einem kurzen Boxenstopp tauchte er aber wieder auf der Strecke auf und hatte den kleinen Patzer augenscheinlich gut weggesteckt.

Lukas Tulovic kämpfte sich in seiner dritten Runde mit einer Zeit von 2.20,832 min an die Spitze, dahinter folgten ihm Jan-Ole Jähnig, Kevin Orgis, Toni Finsterbusch und der wieder erstarkte Merckelbagh. Der Niederländer kam mit den schwierigen Verhältnissen und dem kurzen Bodenkontakt aber inzwischen gut zurecht und übernahm mit einer Zeit von 2.20,760 min das Kommando. Doch die Streckenverhältnisse besserten sich von Minute zu Minute.

Letzter Versuch gelingt

Auf einmal katapultierte sich Honda-Pilot Patrick Hobelsberger vom letzten Platz auf die erste Position. Über sieben Sekunden schneller als der Rest des Feldes. Der Bayer hatte nicht abgekürzt, aber seine Erfahrung in Sachen Reifenpoker dürfte ihn bei dem riskanten Spiel geholfen habe. Mit ihm in die Superpole 2 zogen Kevin Orgis und Milan Merckelbagh ein.

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Das Nachsehen hatte Lukas Tulovic, seines Zeichens Führender der Gesamtwertung der Euro Moto Superbike. Dem Ducati-Piloten blieb für den Rennsonntag nach Platz 4 in der Superpole 1 nur der zehnte Platz. Eine für den Meister des Vorjahres bisher unbekanntes Terrain.