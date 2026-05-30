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Moto2, Qualifying: Pole-Position für Intact-Pilot Gonzalez – Vietti 16.

Im Moto2-Qualifying in Mugello war WM-Leader Manuel Gonzalez eine Klasse für sich. Er fuhr einen Rundenrekord! Filip Salac und Alex Escrig komplettieren die erste Startreihe. Guevara 8., Vietti 16.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Foto: Gold & Goose
Manuel Gonzalez
© Gold & Goose

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Am Freitag hatten in Mugello 14 Moto2-Piloten den direkten Einzug ins Q2 am Samstag geschafft: Vietti, Guevara, Gonzalez, Salac, Lopez, Escrig, Sasaki, Alonso, Ortola, Agius, Veijer, Munoz, Garcia und Roberts. Rossi-Schützling Vietti fuhr mit 1:49,420 min einen Rundenrekord.

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Der Rest des Feldes musste am Samstag im Q1 ran – darunter Daniel Holgado, Deniz Öncü, Aron Canet, Barry Baltus und Tony Arbolino.

In den Qualifying-Sessions am Samstag herrschten perfekte Bedingungen. Die Lufttemperatur betrug 29 Grad Celsius, der Asphalt hatte sich auf 50 Grad erwärmt. Bereits am Vormittag im FP2 fuhr Izan Guevara mit 1:48,717 min einen Rundenrekord. Dahinter folgten die beiden Intact-Piloten Senna Agius und Manuel Gonzalez.

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Filip Salac
Filip Salac
Foto: Gold & Goose
Filip Salac
© Gold & Goose

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Im Q1 fuhr Aspar-Pilot Daniel Holgado mit 1:49,383 min die Bestzeit. Deniz Öncü, Tony Arbolino und Zonta van den Goorbergh schafften ebenfalls den Einzug ins Q2. Barry Baltus scheiterte um sechs Hundertstelsekunden. Bei Aron Canet setzte sich die Negativserie fort – er landete im Q1 nur auf Position 9.

Im Q2 ging es Moto2-typisch eng zu. Sergio Garcia (Gresini) stürzte nach drei Minuten in Kurve 3. Für ihn war die Session vorbei. Für die erste Bestzeit sorgte Filip Salac mit 1:48,723 min. Er schrammte damit knapp am Rundenrekord vorbei. Gonzalez setzte sich auf Position 2, Escrig auf 3.

Die Reihenfolge zur Hälfte der Session: Salac, Gonzalez, Escrig, Lopez und Agius. Danach ließen sich alle Piloten für die finale Zeitenjagd neue Reifen aufziehen.

Vier Minuten vor dem Ende konnte Izan Guevara einen Sturz in Kurve 4 gerade noch abfangen. An dieser Stelle war an diesem Wochenende auch schon MotoGP-Ass Fabio Quartararo gestürzt. Collin Veijer fuhr in der Zwischenzeit die viertschnellste Zeit.

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Zwei Minuten vor dem Ende stürzte Lokalmatador Celestino Vietti in Kurve 10 – ein Desaster für den VR46-Schützling, denn er lag zu diesem Zeitpunkt nur auf Rang 13. Kurz danach erzielte Forward-Pilot Escrig die zweitschnellste Zeit.

Alex Escrig
Alex Escrig
Foto: Seidenglanz
Alex Escrig
© Seidenglanz

Dann folgte der Angriff des WM-Leaders. Mit 1:48,474 min zerstörte Gonzalez den Rundenrekord von Guevara! «Es war die beste Runde meines Lebens! Ich hatte eine Rakete in meinen Händen», war die erste Reaktion von Gonzalez.

Die erste Startreihe komplettieren Filip Salac und Alex Escrig. Aus Reihe 2 werden am Sonntag Daniel Holgado, Collin Veijer und Alonso Lopez starten. Senna Agius, Izan Guevara und David Alonso bilden die dritte Startreihe. Celestino Vietti kam nach seinem Sturz über Rang 16 nicht hinaus.

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Filip Salac

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Alex Escrig

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Alex Escrig

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11

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CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

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CFMOTO Aspar Team

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Collin Veijer

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95

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Alonso Lopez

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21

07

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Senna Agius

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Senna Agius

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81

08

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Izan Guevara

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28

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